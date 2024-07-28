Роман Яремчук выбрал клуб в Греции. На понедельник запланирован медосмотр

Будущее форварда сборной Украины связывали с "Трабзонспором" и "Брентфордом". Роман хотел остаться в "Валенсии", а бельгийской команде нужно продать футболиста. У "летучих мышей" денег на трансфер не было.

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Журналист Саша Тавольери сообщает, что "черно-синим" удалось найти новый клуб для нападающего. Он утверждает, что "Олимпиакос" подпишет с Яремчуком контракт на 4 года, а уже завтра игрок пройдёт медицинское обследование. Трансфер обойдётся в 5 млн евро с учётом бонусов.

Напомним, что греческий гранд – действующий обладатель Лиги конференций. Яркая еврокампания повлияла на результаты в национальном первенстве, где "красно-белые" финишировали на 3-й строчке.