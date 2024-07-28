Легенда Ромы: Довбик – игрок международного уровня, который может сделать разницу

Джузеппе Джаннини хотел бы видеть украинского форварда в составе "джаллоросси".

“Глядя на центральных нападающих, носивших эту футболку в прошлом, у многих форвардов сегодня она бы вызвала мурашки по коже. Но я думаю, что "Рома", выбирая Довбика, оценила все аспекты, в том числе и человеческий. Он игрок международного уровня, который может сделать разницу".