Легенда Ромы: Довбик – игрок международного уровня, который может сделать разницу
Экс-полузащитник волков прокомментировал потенциальный трансфер
Фото - Il Romanista
Джузеппе Джаннини хотел бы видеть украинского форварда в составе "джаллоросси".
“Глядя на центральных нападающих, носивших эту футболку в прошлом, у многих форвардов сегодня она бы вызвала мурашки по коже. Но я думаю, что "Рома", выбирая Довбика, оценила все аспекты, в том числе и человеческий. Он игрок международного уровня, который может сделать разницу".
"Я вижу много качества и воображения. А если появится такой центральный нападающий, как Довбик, будет весело", – заявил бывший хавбек команды.
Джаннини дебютировал в футболке "Ромы" в 17 лет. В клубе он провел полтора десятилетия (1980–1996).
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Источник:TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Александр Симченко
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