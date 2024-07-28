Sunderland Echo – о Русине: Вечер вторника может быть его последним шансом

Журналист издания Фил Смит считает, что ближайший спарринг против "Брэдфорда", запланированный на 30 июля, может стать определяющим для Назария.

"Вечер вторника может быть его последним шансом доказать, что он может быть основным по крайней мере в начале сезона, поэтому этот поединок становится для него действительно важным", – заявил эксперт.

Первый официальный матч "черных котов" в новом сезоне Чемпионшипа состоится 10 августа. В межсезонье украинец дважды выходил в старте в контрольных встречах против "Эльденсе" (2:1) и "Гейтсхеда" (1:2), а также отыграл 21 минуту в спарринге с "Ноттингемом" (1:1).