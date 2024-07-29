Бенфика разгромила Фейеноорд в спарринге. Трубин отыграл на 0
Анатолий провел матч без пропущенных
Getty Images / Global Images Ukraine
В Лиссабоне на "Эштадиу да Луж" местные "орлы" уверенно победили гостей из Роттердама – 5:0. Хозяева забили 4 мяча еще до 18-й минуты. Трубин надежно защитил ворота "красных" и совершил 4 сейва.
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21 июля Анатолий сыграл первый тайм в контрольном поединке против "Альмерии" (3:1). Несколько дней назад украинец провел полную товарищескую встречу с "Брентфордом" (1:1). Статистика сейвов в упомянутых матчах отсутствует.
2 августа португальский гранд выйдет на поле в спарринге против "Фулхэма". 11-го числа "славные" стартуют в Примейре. Команда отправится на выезд к "Фамаликану".
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