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Бенфика разгромила Фейеноорд в спарринге. Трубин отыграл на 0

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Анатолий провел матч без пропущенных

Бенфика разгромила Фейеноорд в спарринге. Трубин отыграл на 0

Getty Images / Global Images Ukraine

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В Лиссабоне на "Эштадиу да Луж" местные "орлы" уверенно победили гостей из Роттердама – 5:0. Хозяева забили 4 мяча еще до 18-й минуты. Трубин надежно защитил ворота "красных" и совершил 4 сейва.

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21 июля Анатолий сыграл первый тайм в контрольном поединке против "Альмерии" (3:1). Несколько дней назад украинец провел полную товарищескую встречу с "Брентфордом" (1:1). Статистика сейвов в упомянутых матчах отсутствует.

2 августа португальский гранд выйдет на поле в спарринге против "Фулхэма". 11-го числа "славные" стартуют в Примейре. Команда отправится на выезд к "Фамаликану".

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Бенфика (Лиссабон) Фейеноорд (Роттердам) Анатолий Трубин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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