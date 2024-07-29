Инсайдер сообщил, что Зинченко заключил агентское соглашение с собственным агентством, к которому может иметь отношение Шевченко

Игорь Бурбас рассказал о слухах, которые связывают агентство с представителями УАФ.

“Поговаривают, что это агентство самого Зинченко. Просто туда поставили человека [Юрия Кухарского], занимающегося документами. Есть еще одна версия, что Зинченко не один в этой компании, а есть партнеры. Я отказываюсь верить в эту историю, но говорят, что одним из его партнеров является Андрей Шевченко, а другим является коммерческий [на самом деле генеральный] директор "УАФ Маркетинг" Артемийс Рябовс".

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"Это человек, который объединяет Зинченко и Шевченко, потому что он ведет их благотворительные фонды, еще какими-то делами занимается. По крайней мере, раньше занимался, до работы в УАФ. Я думаю, что эта версия небезосновательна, но не претендую называться истиной последней инстанции. Если верить этой версии, то Рябовс давно работает с Зинченко. У Саши был агент – Алан Прудников. Зинченко у него был не один и он не мог нянькой выступать, так он как раз взял этого Рябовса. Он дал ему полномочия быть куратором Сашей, и он в Лондоне занимался его делами. То есть, Рябовс был внештатным агентом Зинченко в Англии”, – рассказал журналист.

Андрей Шевченко возглавляет УАФ с января 2024 года. Артемийс Рябовс занимает свой пост с мая.