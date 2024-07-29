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Лунин отправился вместе с Реалом на сбор в США

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"Сливочные" сыграют три товарищеских матча

Лунин отправился вместе с Реалом на сбор в США

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" опубликовал состав команды, который отправился на предсезонное турне по США.

В числе присутствующих есть и украинский голкипер Андрей Лунин. В последнее время в СМИ много писали о возможном переходе украинца в другой клуб. Как уже ранее сообщалось, вратарь до сих пор не продлил контракт со "сливочными".

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Подопечные Карло Анчелотти проведут в США три товарищеских поединка: с "Миланом" (1 августа, 03.30), "Барселоной" (4 августа, 02.00) и "Челси" (7 августа, 02.00).

В минувшем сезоне 25-летний Лунин принял участие в 31 матче, в которых он пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
realmadrid.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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