Лунин отправился вместе с Реалом на сбор в США
"Сливочные" сыграют три товарищеских матча
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" опубликовал состав команды, который отправился на предсезонное турне по США.
В числе присутствующих есть и украинский голкипер Андрей Лунин. В последнее время в СМИ много писали о возможном переходе украинца в другой клуб. Как уже ранее сообщалось, вратарь до сих пор не продлил контракт со "сливочными".
Подопечные Карло Анчелотти проведут в США три товарищеских поединка: с "Миланом" (1 августа, 03.30), "Барселоной" (4 августа, 02.00) и "Челси" (7 августа, 02.00).
В минувшем сезоне 25-летний Лунин принял участие в 31 матче, в которых он пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
????✅ ¡Nuestra primera convocatoria de la 2️⃣4️⃣/2️⃣5️⃣!#RealMadridOnTour pic.twitter.com/FLF8n9tuf4— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 28, 2024
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