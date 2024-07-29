ВИДЕО. Яремчук прибыл в Грецию для завершения перехода в Олимпиакос

Форвард "Брюгге" и сборной Украины Роман Яремчук прибыл в Грецию для завершения своего перехода в "Олимпиакос".

Об этом сообщает журналист Никос Котсис.

28-летний украинец пройдет медицинское обследование, а затем подпишет 4-летний контракт с пирейским клубом. Ранее сообщалось, что трансфер обойдётся в 5 млн евро с учётом бонусов.

Минувший сезон Яремчук провел в аренде в "Валенсии". Роман хотел остаться в Испании, но у "летучих мышей" не было средств на покупку игрока.

Напомним, что греческий гранд – действующий обладатель Лиги конференций. Яркая еврокампания повлияла на результаты в национальном первенстве, где "красно-белые" финишировали на 3-й строчке.