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ВИДЕО. Яремчук прибыл в Грецию для завершения перехода в Олимпиакос

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Обновлено

Украинец пройдет медосмотр в греческом клубе

ВИДЕО. Яремчук прибыл в Грецию для завершения перехода в Олимпиакос

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Брюгге" и сборной Украины Роман Яремчук прибыл в Грецию для завершения своего перехода в "Олимпиакос".

Об этом сообщает журналист Никос Котсис.

28-летний украинец пройдет медицинское обследование, а затем подпишет 4-летний контракт с пирейским клубом. Ранее сообщалось, что трансфер обойдётся в 5 млн евро с учётом бонусов.

Минувший сезон Яремчук провел в аренде в "Валенсии". Роман хотел остаться в Испании, но у "летучих мышей" не было средств на покупку игрока.

Напомним, что греческий гранд – действующий обладатель Лиги конференций. Яркая еврокампания повлияла на результаты в национальном первенстве, где "красно-белые" финишировали на 3-й строчке.

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук Брюгге
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
29.07.2024 в 10:44
Ещё один, чего в Испании не сиделось?
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Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
29.07.2024 в 10:44
Ещё один, чего в Испании не сиделось?
Ответить
0
0

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