ВИДЕО. Яремчук прибыл в Грецию для завершения перехода в Олимпиакос
Украинец пройдет медосмотр в греческом клубе
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Брюгге" и сборной Украины Роман Яремчук прибыл в Грецию для завершения своего перехода в "Олимпиакос".
Об этом сообщает журналист Никос Котсис.
28-летний украинец пройдет медицинское обследование, а затем подпишет 4-летний контракт с пирейским клубом. Ранее сообщалось, что трансфер обойдётся в 5 млн евро с учётом бонусов.
Минувший сезон Яремчук провел в аренде в "Валенсии". Роман хотел остаться в Испании, но у "летучих мышей" не было средств на покупку игрока.
Напомним, что греческий гранд – действующий обладатель Лиги конференций. Яркая еврокампания повлияла на результаты в национальном первенстве, где "красно-белые" финишировали на 3-й строчке.
Ο Roman #Yaremchuk έφτασε στην Ελλάδα. Ο Ουκρανός επιθετικός (28), θα περάσει αργότερα μέσα στην ημέρα ιατρικές/έργομετρικές εξετάσεις και εν συνεχεία θα υπογράψει το 4ετές συμβόλαιο που έχει συμφωνήσει με τον @olympiacosfc. Εντός της ημέρας ανακοινώνεται και ο #Kristoffer_Velde pic.twitter.com/wHAgoNlbqN— Nikos Kotsis (@Nikos_Kotsis) July 29, 2024
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