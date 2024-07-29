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Стало звестно, сколько Яремчук будет зарабатывать в Олимпиакосе

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Форвард завершает свой переход в новый клуб

Стало звестно, сколько Яремчук будет зарабатывать в Олимпиакосе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне мы писали о том, что форвард "Брюгге" и сборной Украины Роман Яремчук прибыл в Грецию для завершения своего перехода в "Олимпиакос".

Также была информация, что украинец подпишет 4-летний контракт с пирейским клубом. Согласно данным Sport24.gr, заработная плата Яремчука в новой команде составит 6 миллионов евро (1,5 млн евро за сезон).

Турецкий "Трабзонспор" предлагал Роману зарплату в 2,5 миллиона евро за сезон, но нападающий увидел в пирейском клубе больше перспектив.

"Брюгге" получит за Яремчука 5 миллионов евро с учётом бонусов.

Напомним, минувший сезон Яремчук провел в аренде в "Валенсии". Роман хотел остаться в Испании, но у "летучих мышей" не было средств на покупку игрока. На его счету 4 гола в 29 матчах за испанский коллектив.

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Источник:
Sport24.gr
Опубликовал: Алина Ерофеева
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