Стало звестно, сколько Яремчук будет зарабатывать в Олимпиакосе

Накануне мы писали о том, что форвард "Брюгге" и сборной Украины Роман Яремчук прибыл в Грецию для завершения своего перехода в "Олимпиакос".

Также была информация, что украинец подпишет 4-летний контракт с пирейским клубом. Согласно данным Sport24.gr, заработная плата Яремчука в новой команде составит 6 миллионов евро (1,5 млн евро за сезон).

Турецкий "Трабзонспор" предлагал Роману зарплату в 2,5 миллиона евро за сезон, но нападающий увидел в пирейском клубе больше перспектив.

"Брюгге" получит за Яремчука 5 миллионов евро с учётом бонусов.

Напомним, минувший сезон Яремчук провел в аренде в "Валенсии". Роман хотел остаться в Испании, но у "летучих мышей" не было средств на покупку игрока. На его счету 4 гола в 29 матчах за испанский коллектив.