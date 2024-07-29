Достали и жену. Анастасия Лунина ответила на вопрос о будущем мужа
Анастасии Луниной задают вопросы о будущем мужа
instagram.com/lunin_andrey
Не только в Украине, но и в Испании с интересом продолжают обсуждать будущее украинского голкипера "
Андрей еще не подписал с клубом новый контракт, что породило новую массу слухов об уходе Андрея из "Реала".
Ситуация остается подвешенной, и не прояснила ситуацию и жена Андрея Анастасия.
В Инстаграме один из болельщиков прямо спросил Анастасию о будущем ее мужа, на что девушка ответила:
"Всегда интересно читать, в какой клуб мы переходим", – отреагировала Анастасия.
Интересно, что
Лунин в прошлом сезоне провел за "Реал" 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
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