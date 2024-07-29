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  4. Достали и жену. Анастасия Лунина ответила на вопрос о будущем мужа
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Достали и жену. Анастасия Лунина ответила на вопрос о будущем мужа

Наши за границей

Анастасии Луниной задают вопросы о будущем мужа

Достали и жену. Анастасия Лунина ответила на вопрос о будущем мужа

instagram.com/lunin_andrey

Новина українською

Не только в Украине, но и в Испании с интересом продолжают обсуждать будущее украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина.

Андрей еще не подписал с клубом новый контракт, что породило новую массу слухов об уходе Андрея из "Реала".

Ситуация остается подвешенной, и не прояснила ситуацию и жена Андрея Анастасия.

В Инстаграме один из болельщиков прямо спросил Анастасию о будущем ее мужа, на что девушка ответила:

"Всегда интересно читать, в какой клуб мы переходим", – отреагировала Анастасия.

Интересно, что мадридский клуб взял украинца в свое летнее заокеанское турне.

Лунин в прошлом сезоне провел за "Реал" 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин Анастасия Лунина
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Источник:
Defensa Central
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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terber (ternopil)
29.07.2024 в 19:40
так уболівальники не тупі хто може давити на Андрюху щоб не їхати з Мадриду
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Комментарии 1
terber (ternopil)
29.07.2024 в 19:40
так уболівальники не тупі хто може давити на Андрюху щоб не їхати з Мадриду
Ответить
0
0

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