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Цыганык: Переход Довбика в Атлетико сорвался из-за того, что мадридцы в последний момент захотели изменить условия контракта

Наши за границей
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Очень запутанная история

Цыганык: Переход Довбика в Атлетико сорвался из-за того, что мадридцы в последний момент захотели изменить условия контракта

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал, почему украинский форвард "Жироны" Артем Довбик судя по всему, перейдет в "Рому", а не в "Атлетико".

По данным источника, трансфер в Атлетико сорвался из-за того, что матрасники за несколько часов до подписания украинца решили изменить условия контракта, о которых договаривались с самого начала.

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Учитывая новые обстоятельства, форвард решил приостановить переговоры с мадридцами, и в этот момент Рома проявила более серьезный интерес к украинцу, которому главный тренер команды Даниэле Де Росси звонил лично. Это стало причиной выбора Довбика в пользу итальянского клуба.

"На финишной прямой была ситуация, когда мадридский Атлетико решил изменить условия личного контракта Артема Довбыка, который должен был отказаться в пользу Жироны от того, что ему было предложено в начале. Для того, чтобы погасить определенную разницу. Эта история была выгодна Жироне и мадридскому Атлетико, а терял в этой истории Довбик.

Я уважаю Артема за то, что он имеет уважение к себе. Вопрос не в деньгах, а в отношении к футболисту, - сказал Цыганык.

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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
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