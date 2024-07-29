Цыганык: Переход Довбика в Атлетико сорвался из-за того, что мадридцы в последний момент захотели изменить условия контракта

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал, почему украинский форвард "Жироны" Артем Довбик судя по всему, перейдет в "Рому", а не в " Атлетико ".

По данным источника, трансфер в Атлетико сорвался из-за того, что матрасники за несколько часов до подписания украинца решили изменить условия контракта, о которых договаривались с самого начала.

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Учитывая новые обстоятельства, форвард решил приостановить переговоры с мадридцами, и в этот момент Рома проявила более серьезный интерес к украинцу, которому главный тренер команды Даниэле Де Росси звонил лично. Это стало причиной выбора Довбика в пользу итальянского клуба.