Цыганык: У Довбика перед Евро было фантастическое в финансовом плане предложение из Саудовской Аравии
Также сохраняет интерес к украинцу и Вест Хэм
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Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о клубах, которые претендовали, или претендуют на подписание украинского форварда "Жироны" Артема Довбика.
"К чемпионату Европы интерес к Артему Довбику проявляли "Милан", "Атлетико", "Вест Хэм". Также было предложение из Саудовской Аравии, очень денежное предложение, фантастически денежное. Там огромные деньги, фантастические деньги, в несколько раз больше, чем предлагали европейские клубы.
"Вест Хэм" не потерял желания приобрести Довбика. Этот вариант я рассматриваю вторым. "Рома" – первый, основной вариант. Очень велика вероятность, что этот трансфер произойдет. Думаю, процентов 75. А второй вариант для меня "Вест Хэм".
Хулен Лопетеги также очень заинтересован в подписании Довбика. Он задал вопрос перед руководством, что Артем ему интересен, и они готовы так же заплатить на уровне 40 миллионов евро. Но на сегодня фаворитом является "Рома", – сказал Цыганык.
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