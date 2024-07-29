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Цыганык: У Довбика перед Евро было фантастическое в финансовом плане предложение из Саудовской Аравии

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Также сохраняет интерес к украинцу и Вест Хэм

Цыганык: У Довбика перед Евро было фантастическое в финансовом плане предложение из Саудовской Аравии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о клубах, которые претендовали, или претендуют на подписание украинского форварда "Жироны" Артема Довбика.

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"К чемпионату Европы интерес к Артему Довбику проявляли "Милан", "Атлетико", "Вест Хэм". Также было предложение из Саудовской Аравии, очень денежное предложение, фантастически денежное. Там огромные деньги, фантастические деньги, в несколько раз больше, чем предлагали европейские клубы.

"Вест Хэм" не потерял желания приобрести Довбика. Этот вариант я рассматриваю вторым. "Рома" – первый, основной вариант. Очень велика вероятность, что этот трансфер произойдет. Думаю, процентов 75. А второй вариант для меня "Вест Хэм".

Хулен Лопетеги также очень заинтересован в подписании Довбика. Он задал вопрос перед руководством, что Артем ему интересен, и они готовы так же заплатить на уровне 40 миллионов евро. Но на сегодня фаворитом является "Рома", – сказал Цыганык.

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Игорь Цыганык Артем Довбик Рома Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Жирона
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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
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