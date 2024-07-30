На Игнатенко есть спрос в Саудовской Аравии
Даниил ищет новую команду
Офіційний сайт Бордо/Автор невідомий
В ближайшие 2 года полузащитник не должен был думать о смене клубной прописки, но его контракт с "Бордо" уже не завершится. "Жирондинцев" отправили в третий дивизион из-за долгов, но руководство решило распустить коллектив и отказаться от профессионального статуса.
Неназванные представители Саудовской Аравии могут воспользоваться этим, ведь украинца можно подписать бесплатно. Его рыночная стоимость оценивается в 1,5 млн евро.
Игнатенко выступал во французской команде с начала 2022 года. Он сыграл 79 матчей во всех турнирах, оформил 9 результативных действий и заработал 26 желтых карточек.
Популярное сейчас
- Япония остается лидером, появление Украины рейтинге. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- Известно, кто будет в Украине транслировать матч Партизан - Динамо
- Будет медальный бой. Харлан вышла в полуфинал Олимпиады-2024 на турнире саблисток
- Источник: Агент Зинченко – его кум, имеющий бизнес в Крыму и находящийся в базе Миротворца
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО