На Игнатенко есть спрос в Саудовской Аравии

В ближайшие 2 года полузащитник не должен был думать о смене клубной прописки, но его контракт с "Бордо" уже не завершится. "Жирондинцев" отправили в третий дивизион из-за долгов, но руководство решило распустить коллектив и отказаться от профессионального статуса.

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Неназванные представители Саудовской Аравии могут воспользоваться этим, ведь украинца можно подписать бесплатно. Его рыночная стоимость оценивается в 1,5 млн евро.

Игнатенко выступал во французской команде с начала 2022 года. Он сыграл 79 матчей во всех турнирах, оформил 9 результативных действий и заработал 26 желтых карточек.