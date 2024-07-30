Довбик – в топ-5 лучших форвардов мира по версии Score 90

Английский портал подготовил список топ-нападающих на сегодняшний день. В тройке лидеров оказались Эрлинг Холланд, Лаутаро Мартинес и Харри Кейн.

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Норвежский голеадор забил в предыдущем сезоне 38 мячей в 45 встречах за "Манчестер Сити". У представителя "Интернационале" 27 точных ударов в 44 поединках. Лидер атак "Баварии" отличился 44 раза в 45 матчах. Также Харри трижды попадал в ворота соперников на Евро.

На 4-ю позицию поставили открытие "Штутгарта" Серу Гирасси. У новичка Дортмунда 30 голов в 30 играх. После него расположился бомбардир "Жироны" Артем Довбик — 24 мяча в 39 встречах.