Официально. Роман Яремчук - игрок Олимпиакоса

"Олимпиакос" на своем официальном сайте объявил о подписании форварда "Брюгге" и сборной Украины Романа Яремчука.

Пирейский клуб пока не раскрывает детали перехода. Ранее сообщалось, что 28-летний украинец подпишет 4-летний контракт с новым клубом. Также была информация, что "Брюгге" получит за Яремчука 5 миллионов евро с учётом бонусов.

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Минувший сезон Яремчук провел в аренде в "Валенсии". Роман хотел остаться в Испании, но у "летучих мышей" не было средств на покупку игрока.

Напомним, что греческий гранд – действующий обладатель Лиги конференций. Яркая еврокампания повлияла на результаты в национальном первенстве, где "красно-белые" финишировали на 3-й строчке.