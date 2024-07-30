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Яремчук: Думаю, переход в Олимпиакос - правильное решение в моей карьере

Наши за границей

Украинец сменил клуб в летнее межсезонье

Яремчук: Думаю, переход в Олимпиакос - правильное решение в моей карьере

Фото: olympiacos.org

Новина українською

Новоиспеченный форвард "Олимпиакоса" Роман Яремчук прокомментировал свой трансфер в пирейский клуб.

"Я очень рад оказаться здесь, поскольку это большой европейский клуб, который все знают.

Здесь отличный проект и тренерский штаб, который сыграл свою роль в моем приходе. Я думаю, что это правильное решение в моей карьере, у меня хорошее предчувствие.

Я буду усердно работать для команды, чтобы забить много голов. Это крупнейший клуб Греции, в прошлом году они выиграли Лигу конференций. Сюда всегда приезжают великие игроки, одни из лучших игроков всегда здесь.

Первые несколько дней я думал о предложении, потом поговорил с тренером и быстро принял решение, поэтому я здесь. Болельщики ждут от меня голов и титулов, это то, что им нужно от меня. Я не хочу говорить сегодня слишком много и давать обещания, но я хочу сделать их счастливыми.

В каждой игре я хочу выкладываться на 100%, чтобы дарить им радость", - сказал Яремчук.

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Источник:
Gazzetta.gr
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Caballero (DC)
30.07.2024 в 14:34
Удачі!
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Комментарии 2
Caballero (DC)
30.07.2024 в 14:34
Удачі!
Ответить
0
0
Василь з конопель (Амстердам )
30.07.2024 в 14:19
Поживеш побачиш.
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0
0

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