Яремчук: Думаю, переход в Олимпиакос - правильное решение в моей карьере

Новоиспеченный форвард "Олимпиакоса" Роман Яремчук прокомментировал свой трансфер в пирейский клуб.

"Я очень рад оказаться здесь, поскольку это большой европейский клуб, который все знают.

Здесь отличный проект и тренерский штаб, который сыграл свою роль в моем приходе. Я думаю, что это правильное решение в моей карьере, у меня хорошее предчувствие.

Я буду усердно работать для команды, чтобы забить много голов. Это крупнейший клуб Греции, в прошлом году они выиграли Лигу конференций. Сюда всегда приезжают великие игроки, одни из лучших игроков всегда здесь.

Первые несколько дней я думал о предложении, потом поговорил с тренером и быстро принял решение, поэтому я здесь. Болельщики ждут от меня голов и титулов, это то, что им нужно от меня. Я не хочу говорить сегодня слишком много и давать обещания, но я хочу сделать их счастливыми.

В каждой игре я хочу выкладываться на 100%, чтобы дарить им радость", - сказал Яремчук.