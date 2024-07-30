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Спортдир Ромы вылетел в Испанию с "твердым намерением" вернуться в Италию уже с Довбиком

Наши за границей

Переговоры вошли в завершающую фазу

Спортдир Ромы вылетел в Испанию с "твердым намерением" вернуться в Италию уже с Довбиком

Фото Дана Балашова - УАФ

Новина українською

Римская "Рома" продолжает вести переговоры с "Жироной" по поводу трансфера украинского форварда Артема Довбика.

Как сообщает сайт авторитетного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио, переговоры между клубами вошли в завершающую фазу."Жирона" хочет получить за украинца 35 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов, "Рома" пока что дает 30+5.

Также источник отмечает, что спортивный директор "Ромы" Флоран Гизольфи вылетел в Испанию с твердым намерением закрыть сделку и вернуться в Рим уже вместе с Довбиком.

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Источник:
сайт Джанлуки Ди Марцио
Опубликовал: Михаил Черныш
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