Спортдир Ромы вылетел в Испанию с "твердым намерением" вернуться в Италию уже с Довбиком

Римская " Рома " продолжает вести переговоры с "Жироной" по поводу трансфера украинского форварда Артема Довбика.

Как сообщает сайт авторитетного итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио, переговоры между клубами вошли в завершающую фазу."Жирона" хочет получить за украинца 35 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов, "Рома" пока что дает 30+5.

Также источник отмечает, что спортивный директор "Ромы" Флоран Гизольфи вылетел в Испанию с твердым намерением закрыть сделку и вернуться в Рим уже вместе с Довбиком.