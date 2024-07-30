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Довбик сообщал руководству Жироны о своем желании перейти в Рому

Наши за границей
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Переговоры продолжаются

Довбик сообщал руководству Жироны о своем желании перейти в Рому

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 30 июля, украинский форвард "Жироны" Артем Довбик сообщил руководству своего клуба о желании перейти в римскую "Рому". Об этом пишет авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что "Рома" – единственный вариант, который рассматривает Артем. Украинец и его агенты ясно сообщили нынешнему клубу о желании уйти.

Также источник подтверждает информацию, что спортивный директор "Ромы" Флоран Гисольфи сейчас находится в Жироне, чтобы провести финальный этап перегвооров.

Ранее была информация, "Жирона" хочет получить за украинца 35 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов, а"Рома" пока что дает 30+5.

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Артем Довбик Рома Жирона
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Источник:
Фабрицио Романо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Вarcelinius
30.07.2024 в 19:13
Довбик сообщил боссам Жироны, шо он долбаё@. Те не стали возражать.
Ответить
0
1
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
30.07.2024 в 19:13
Довбик сообщил боссам Жироны, шо он долбаё@. Те не стали возражать.
Ответить
0
1

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