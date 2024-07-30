Довбик сообщал руководству Жироны о своем желании перейти в Рому

Сегодня, 30 июля, украинский форвард "Жироны" Артем Довбик сообщил руководству своего клуба о желании перейти в римскую "Рому". Об этом пишет авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что "Рома" – единственный вариант, который рассматривает Артем. Украинец и его агенты ясно сообщили нынешнему клубу о желании уйти.

Также источник подтверждает информацию, что спортивный директор "Ромы" Флоран Гисольфи сейчас находится в Жироне , чтобы провести финальный этап перегвооров.

Ранее была информация, "Жирона" хочет получить за украинца 35 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов, а"Рома" пока что дает 30+5.