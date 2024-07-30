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Много или мало? Известно, сколько Олимпиакос заплатил за Яремчука

Наши за границей
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Роман будет играть за греческий гранд

Много или мало? Известно, сколько Олимпиакос заплатил за Яремчука

instagram.com/olympiacosfc

Новина українською

30 июля "Олимпиакос" на своем официальном сайте объявил о подписании форварда "Брюгге" и сборной Украины Романа Яремчука.

Пирейский клуб не раскрывает детали перехода, но у нас есть портал Transfermarkt, который знает все про трансферы.

По данным портала, за 28-летнего украинца греческий клуб заплатил 2 млн евро при текущей условной цене в 3.5 млн евро.

Ранее также была информация, что украинец подпишет 4-летний контракт с новым клубом и будет зарабатывать 1.5 миллиона евро за сезон.

Минувший сезон Яремчук провел в аренде в "Валенсии". Также отметим, что греческий гранд – действующий обладатель Лиги конференций.

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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Михаил Черныш
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