Много или мало? Известно, сколько Олимпиакос заплатил за Яремчука

30 июля "Олимпиакос" на своем официальном сайте объявил о п одписании форварда "Брюгге" и сборной Украины Романа Яремчука.

Пирейский клуб не раскрывает детали перехода, но у нас есть портал Transfermarkt, который знает все про трансферы.

По данным портала, за 28-летнего украинца греческий клуб заплатил 2 млн евро при текущей условной цене в 3.5 млн евро.

Ранее также была информация, что украинец подпишет 4-летний контракт с новым клубом и будет зарабатывать 1.5 миллиона евро за сезон.

Минувший сезон Яремчук провел в аренде в "Валенсии". Также отметим, что греческий гранд – действующий обладатель Лиги конференций.