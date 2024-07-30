Нефтчи Григорчука официально подписал одного из лидеров Черноморца

Азербайджанский "Нефтчи" объявил о подписании 25-летнего вингера "Черноморца" Андрея Штогрина.

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Контракт с игроком подписан на три года.

Финансовые условия перехода не афишируются, однако по данным портала Transfermarkt, за Штогрина "Черноморец" получил 230 тысяч евро компенсации.

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В прошлом сезоне Штогрин сыграл все 30 матчей УПЛ, в которых забил 8 мячей и отдал 5 ассистов.

Также напомним, что "Нефтчи" недавно возглавил экс-тренер "моряков" Роман Григорчук.