Нефтчи Григорчука официально подписал одного из лидеров Черноморца
Андрей Штогрин - игрок Нефтчи
neftchi.az
Азербайджанский "Нефтчи" объявил о подписании 25-летнего вингера "Черноморца" Андрея Штогрина.
Контракт с игроком подписан на три года.
Финансовые условия перехода не афишируются, однако по данным портала Transfermarkt, за Штогрина "Черноморец" получил 230 тысяч евро компенсации.
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В прошлом сезоне Штогрин сыграл все 30 матчей УПЛ, в которых забил 8 мячей и отдал 5 ассистов.
Также напомним, что "Нефтчи" недавно возглавил экс-тренер "моряков" Роман Григорчук.
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