Портал Express: Челси стоит купить Судакова, чтобы Мудрик раскрылся

На британском ресурсе вышел материал, в котором журналисты предлагают боссам "пенсионеров" выделить 60 млн евро на трансфер Судакова. По мнению авторов статьи, переход Георгия может восстановить тандем, который болельщики видели в "Шахтере".

"Челси" может решить проблему, которая мучила Мудрика в течение 18 месяцев благодаря подписанию одного из его бывших одноклубников Георгия Судакова. "Шахтер" сейчас ждет более 60 млн фунтов за полузащитника".

"Такое знакомое лицо, как Судаков, помогло бы Мудрику адаптироваться к жизни в Англии, телепатическая связь этой пары с Украиной на поле неоспорима. Если клуб решит продать Конора Галлахера этим летом, Судаков будет главным претендентом на его место”, – подчеркивают журналисты.

Transfermarkt оценивает лидера "горняков" в 35 млн евро.