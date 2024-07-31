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Портал Express: Челси стоит купить Судакова, чтобы Мудрик раскрылся

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Журналисты считают, что Георгий поможет раскрыться партнеру по сборной

Портал Express: Челси стоит купить Судакова, чтобы Мудрик раскрылся

фото из свободных источников

Новина українською

На британском ресурсе вышел материал, в котором журналисты предлагают боссам "пенсионеров" выделить 60 млн евро на трансфер Судакова. По мнению авторов статьи, переход Георгия может восстановить тандем, который болельщики видели в "Шахтере".

"Челси" может решить проблему, которая мучила Мудрика в течение 18 месяцев благодаря подписанию одного из его бывших одноклубников Георгия Судакова. "Шахтер" сейчас ждет более 60 млн фунтов за полузащитника".

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"Такое знакомое лицо, как Судаков, помогло бы Мудрику адаптироваться к жизни в Англии, телепатическая связь этой пары с Украиной на поле неоспорима. Если клуб решит продать Конора Галлахера этим летом, Судаков будет главным претендентом на его место”, – подчеркивают журналисты.

Transfermarkt оценивает лидера "горняков" в 35 млн евро.

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Источник:
Express
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Gican85 (Киев)
31.07.2024 в 07:48
Зказочный 90л60ё6
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Комментарии 2
Gican85 (Киев)
31.07.2024 в 07:48
Зказочный 90л60ё6
Ответить
1
0
Gican85 (Киев)
31.07.2024 в 07:50
А кого потом нужно будет купить, чтобы раскрылся Судаков?
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