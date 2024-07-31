Портал Express: Челси стоит купить Судакова, чтобы Мудрик раскрылся
Журналисты считают, что Георгий поможет раскрыться партнеру по сборной
фото из свободных источников
На британском ресурсе вышел материал, в котором журналисты предлагают боссам "пенсионеров" выделить 60 млн евро на трансфер Судакова. По мнению авторов статьи, переход Георгия может восстановить тандем, который болельщики видели в "Шахтере".
"Челси" может решить проблему, которая мучила Мудрика в течение 18 месяцев благодаря подписанию одного из его бывших одноклубников Георгия Судакова. "Шахтер" сейчас ждет более 60 млн фунтов за полузащитника".
"Такое знакомое лицо, как Судаков, помогло бы Мудрику адаптироваться к жизни в Англии, телепатическая связь этой пары с Украиной на поле неоспорима. Если клуб решит продать Конора Галлахера этим летом, Судаков будет главным претендентом на его место”, – подчеркивают журналисты.
Transfermarkt оценивает лидера "горняков" в 35 млн евро.
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