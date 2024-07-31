Коваль нашел новый клуб в Казахстане
В КПЛ будет на одного украинца больше
Фото - Єлімай
Экс-вратарь "Динамо" подписал контракт с "Елимаем". Команда из города Семей после 14 туров национального первенства замыкает топ-4. Отметим, что в коллективе выступает бывший полузащитник киевлян Никита Корзун.
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Максим уже 6,5 лет играет за границей. Летом 2019-го саудовский "Аль-Фатех" оформил его трансфер – так завершилось сотрудничество с украинским грандом. На Ближнем Востоке голкипер сыграл 108 матчей.
В августе 2022 года в статусе свободного агента усилил "Шериф" и провел 39 матчей (24 встречи в еврокубках). Первую половину 2024-го находился в аренде в греческой "Каламате", но на поле не появлялся.
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Источник:Єлімай
Опубликовал: Александр Симченко
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