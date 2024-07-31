Зинченко получает вторую зарплату в Арсенале среди защитников

Александр Зинченко зарабатывает в стане "канониров" 150 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Аналогичная зарплата у Бена Уайта. Среди представителей защиты только Уильям Салиба имеет условия лучше (£190 000).

Читайте также Киберспортивная команда Зинченко заработала 10 тысяч долларов за первую часть сезона

110 тысяч получает Киран Тирни, у Такехиро Томиясу и Габриэля – по сто.

Украинец присоединился к "Арсеналу" 2 года назад за 35 млн евро. Бывший футболист "Манчестер Сити" провел 68 матчей во всех турнирах. Он появлялся на поле в спаррингах против "Борнмута" (1:1, 5:4 по пенальти) и "Манчестер Юнайтед" (2:1).