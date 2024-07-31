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Довбик провел встречу со спортивным директором Ромы

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Форвард каталонцев намерен сменить клуб

Довбик провел встречу со спортивным директором Ромы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик стал еще ближе к переезду в столицу Италии – Рим.

Украинец встретился со спортивным директором "Ромы" Флораном Гисольфи. Об этом сообщил журналист Нил Сола, опубликовав фото.

Довбик уже имеет на руках договор с "волками". Теперь нападающему необходимо дождаться ответа "Жироны". Сегодня, 31 июля будет ключевой день в переговорах по его трансферу.

Ранее была информация, каталонский клуб хочет получить за украинца 35 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов.

Напомним, Довбик выступает за "Жирону" с лета 2023 года. По итогам минувшего сезона он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Его контракт с "красно-белыми" действителен до 30 июня 2028 года.

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Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Вarcelinius
31.07.2024 в 09:47
Дебил блъ.
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Комментарии 2
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Вarcelinius
31.07.2024 в 09:47
Дебил блъ.
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storm_ua (Николаев)
31.07.2024 в 09:29
Мндя, вот что бывает когда твой агент аферист. Так тупо на пике слить все наработки прошедшего сезона.
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