Довбик провел встречу со спортивным директором Ромы
Форвард каталонцев намерен сменить клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик стал еще ближе к переезду в столицу Италии – Рим.
Украинец встретился со спортивным директором "Ромы" Флораном Гисольфи. Об этом сообщил журналист Нил Сола, опубликовав фото.
Довбик уже имеет на руках договор с "волками". Теперь нападающему необходимо дождаться ответа "Жироны". Сегодня, 31 июля будет ключевой день в переговорах по его трансферу.
Ранее была информация, каталонский клуб хочет получить за украинца 35 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов.
Напомним, Довбик выступает за "Жирону" с лета 2023 года. По итогам минувшего сезона он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Его контракт с "красно-белыми" действителен до 30 июня 2028 года.
???? LA IMATGE DEL DIA!— Nil Solà (@Nilsola10) July 30, 2024
ARTEM DOVBYK s’ha reunit ja avui amb el director esportiu de la Roma.
El davanter té ACORD amb el club italià i falta que el @GironaFC accepti la segona proposta que ha fet la Roma en la seva visita a Girona.
Demà DIA CLAU.@carrusel pic.twitter.com/jrK5095dYv
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