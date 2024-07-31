Довбик провел встречу со спортивным директором Ромы

Форвард "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик стал еще ближе к переезду в столицу Италии – Рим.

Украинец встретился со спортивным директором "Ромы" Флораном Гисольфи. Об этом сообщил журналист Нил Сола, опубликовав фото.

Довбик уже имеет на руках договор с "волками". Теперь нападающему необходимо дождаться ответа "Жироны". Сегодня, 31 июля будет ключевой день в переговорах по его трансферу.

Ранее была информация, каталонский клуб хочет получить за украинца 35 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов.

Напомним, Довбик выступает за "Жирону" с лета 2023 года. По итогам минувшего сезона он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Его контракт с "красно-белыми" действителен до 30 июня 2028 года.