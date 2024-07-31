Последний матч? Довбик - в старте Жироны на спарринг с Тулузой
Украинец близок к уходу с клуба
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"Жирона" продолжает подготовку к новому сезону. Сейчас испанский клуб проводит товарищеский матч (поединок начался в 11:30) летнего межсезонья против "французской Тулузы".
В стартовый состав попал украинский форвард Артем Довбик. Не исключено, что эта игра станет для игрока сборной Украины последней в составе "красно-белых". Артем намерен покинуть команду и перейти в "Рому".
Отметим, что другой украинец Виктор Цыганков оказался вне заявки на игру. Вероятно, он до сих пор залечивает повреждение.
Накануне сообщалось, что Довбик встречался со спортивным директором "Ромы".
????????????????! ❤️????#GironaToulouse pic.twitter.com/dIwvQhYShF— Girona FC (@GironaFC) July 31, 2024
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