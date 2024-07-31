  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Последний матч? Довбик - в старте Жироны на спарринг с Тулузой
В тренде

Последний матч? Довбик - в старте Жироны на спарринг с Тулузой

Наши за границей

Украинец близок к уходу с клуба

Последний матч? Довбик - в старте Жироны на спарринг с Тулузой

Getty Images_

Новина українською

"Жирона" продолжает подготовку к новому сезону. Сейчас испанский клуб проводит товарищеский матч (поединок начался в 11:30) летнего межсезонья против "французской Тулузы".

В стартовый состав попал украинский форвард Артем Довбик. Не исключено, что эта игра станет для игрока сборной Украины последней в составе "красно-белых". Артем намерен покинуть команду и перейти в "Рому".

Отметим, что другой украинец Виктор Цыганков оказался вне заявки на игру. Вероятно, он до сих пор залечивает повреждение.

Накануне сообщалось, что Довбик встречался со спортивным директором "Ромы".

По теме
yellow-arrow
Довбик провел встречу со спортивным директором Ромы
yellow-arrow
Зинченко получает вторую зарплату в Арсенале среди защитников
yellow-arrow
Коваль нашел новый клуб в Казахстане
Тулуза Артем Довбик Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Girona FC
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости