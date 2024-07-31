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Кащук может продолжить карьеру в одном из клубов Азербайджана

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Пока неизвестно что это за клуб

Кащук может продолжить карьеру в одном из клубов Азербайджана

shakhtar.com

Новина українською

Бывший полузащитник "Шахтера" Алексей Кащук прибыл в Баку на переговоры с одним из клубов Премьер-лиги, сообщает Azerisport.com.

Пока неизвестно что это за клуб, но Кащук присутствовал со своей семьей на ответном матче "Карабаха" с гибралтарским "Линкольном" (5:0, общ счет 7:0) в рамках 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

На данный момент Алексей находится в статусе свободного агента после отказа продлевать контракт с "Шахтером" этим летом. В прошлом сезоне 24-летний футболист отличился 4 голами и 1 результативной передачей в 12 матчах во всех турнирах.

Ранее он уже выступал в Азербайджане - за "Сабах" на правах аренды из "Шахтера". Тогда он провел 41 поединок, забил 18 голов и отдал 12 ассистов. Кроме того, он играл в аренде в "Мариуполе".

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Алексей Кащук
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Источник:
Azerisport.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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