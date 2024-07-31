Кащук может продолжить карьеру в одном из клубов Азербайджана
Пока неизвестно что это за клуб
shakhtar.com
Бывший полузащитник "Шахтера" Алексей Кащук прибыл в Баку на переговоры с одним из клубов Премьер-лиги, сообщает Azerisport.com.
Пока неизвестно что это за клуб, но Кащук присутствовал со своей семьей на ответном матче "Карабаха" с гибралтарским "Линкольном" (5:0, общ счет 7:0) в рамках 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
На данный момент Алексей находится в статусе свободного агента после отказа продлевать контракт с "Шахтером" этим летом. В прошлом сезоне 24-летний футболист отличился 4 голами и 1 результативной передачей в 12 матчах во всех турнирах.
Ранее он уже выступал в Азербайджане - за "Сабах" на правах аренды из "Шахтера". Тогда он провел 41 поединок, забил 18 голов и отдал 12 ассистов. Кроме того, он играл в аренде в "Мариуполе".
Популярное сейчас
- Довбик провел встречу со спортивным директором Ромы
- Эпицентр подписал бывшего голкипера Черноморца
- Олимпиада-2024. День 5. Расписание соревнований и выступлений украинцев в среду
- Атлетико недооценил шансы конкурентов в борьбе за Довбика
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО