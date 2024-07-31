Жирона разгромно проиграла Тулузе в потенциально последнем матче Довбика
Украинец покинул поле в конце первого тайма
Фото: ФК Жиронаа
"Жирона" провела товарищеский матч против "Тулузы" в рамках предсезонной подготовки. Игра завершилась победой французского клуба со счетом 4:0.
Украинский нападающий "красно-белых" Артем Довбик начал поединок в основе и был заменен на 42-й минуте. Вместо него на поле вышел другой вратарь Хуан Карлос. Еще один украинец Виктор Цыганков все еще восстанавливается от повреждения.
Ранее сообщалось, что Довбик сообщил "Жироне" о желании покинуть команду и перейти в "Рому".
Официальный сезон для подопечных Мичела Санчеса стартует 15 августа матчем против "Бетиса".
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Источник:Girona FC
Опубликовал: Алина Ерофеева
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