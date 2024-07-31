Известна сумма, которую Рома заплатит за Довбика

Римская "Рома" продолжает вести с "Жироной" переговоры по украинскому форварду Артему Довбику.

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Как сообщает инсайдер Николо Скира, переговоры между клубами находятся на завершающей стадии.

По данным источника, фиксированная сумма трансфера составит 32-33 миллиона евро. Также контракт будет рассчитан на 5-6 миллионов евро возможных бонусов. У "Жироны" также останется определенный процент от последующей продажи украинца.

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Контракт Довбика с итальянским клубом будет рассчитан до 2029 года. Зарплата составит 3 миллиона евро в год без учета бонусов.