Известна сумма, которую Рома заплатит за Довбика

Римская "Рома" продолжает вести с "Жироной" переговоры по украинскому форварду Артему Довбику.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, переговоры между клубами находятся на завершающей стадии.

По данным источника, фиксированная сумма трансфера составит 32-33 миллиона евро. Также контракт будет рассчитан на 5-6 миллионов евро возможных бонусов. У "Жироны" также останется определенный процент от последующей продажи украинца.

Контракт Довбика с итальянским клубом будет рассчитан до 2029 года. Зарплата составит 3 миллиона евро в год без учета бонусов.

Artem #Dovbyk to #ASRoma from #Girona is at the final stage for €32-33M + 5-6M as bonuses. Contract until 2029 (€3M/year + bonuses). Girona will also have a % on the future sale. #transfes https://t.co/yosm5tMpUr