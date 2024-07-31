Известна сумма, которую Рома заплатит за Довбика
Переговоры находятся на завершающей стадии
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Римская "Рома" продолжает вести с "Жироной" переговоры по украинскому форварду Артему Довбику.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, переговоры между клубами находятся на завершающей стадии.
По данным источника, фиксированная сумма трансфера составит 32-33 миллиона евро. Также контракт будет рассчитан на 5-6 миллионов евро возможных бонусов. У "Жироны" также останется определенный процент от последующей продажи украинца.
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Контракт Довбика с итальянским клубом будет рассчитан до 2029 года. Зарплата составит 3 миллиона евро в год без учета бонусов.
Artem #Dovbyk to #ASRoma from #Girona is at the final stage for €32-33M + 5-6M as bonuses. Contract until 2029 (€3M/year + bonuses). Girona will also have a % on the future sale. #transfes https://t.co/yosm5tMpUr— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 31, 2024
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