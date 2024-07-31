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Известна сумма, которую Рома заплатит за Довбика

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Переговоры находятся на завершающей стадии

Известна сумма, которую Рома заплатит за Довбика

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Римская "Рома" продолжает вести с "Жироной" переговоры по украинскому форварду Артему Довбику.

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Как сообщает инсайдер Николо Скира, переговоры между клубами находятся на завершающей стадии.

По данным источника, фиксированная сумма трансфера составит 32-33 миллиона евро. Также контракт будет рассчитан на 5-6 миллионов евро возможных бонусов. У "Жироны" также останется определенный процент от последующей продажи украинца.

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Контракт Довбика с итальянским клубом будет рассчитан до 2029 года. Зарплата составит 3 миллиона евро в год без учета бонусов.

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
31.07.2024 в 19:10
Отличный трансфер. Все заработали. И Жирона, и Довбик.
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
31.07.2024 в 19:10
Отличный трансфер. Все заработали. И Жирона, и Довбик.
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1
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Вarcelinius
31.07.2024 в 19:49
Позвони ему поздравь, придурок блъ.
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