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Официально: Артем Довбик – игрок Ромы

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Из Каталонии в Рим

Официально: Артем Довбик – игрок Ромы

asroma.com

Новина українською

"Рома" объявила о трансфере украинского форварда Артема Довбика.

Условия личного контракта итальянский клуб не афиширует, однако ранее была информация, что это будет соглашение на 5 лет.

Отмечается, что в римской команде украинец будет выступать под номером 11.

По информации СМИ, "Рома" заплатила "Жироне", бывшему клубу украинца, 34 миллиона евро плюс дополнительные бонусы. Испанцы также получат 10% от суммы последующей продажи игрока.

Артем присоединился к "Жироне" летом 2023 года из "Днепра -1" за 7,75 миллиона евро. Украинец за испанский клуб сыграл 39 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 10 ассистов. По результатам сезона 2023/24 Довбик стал лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги.

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Источник:
Рома
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Кузміч ДК (Київ )
02.08.2024 в 19:12
Дуже радий за нього! Топ клуб з історією. Шкода що не зіграє восени в Лізі Чемпіонів(. Хтозна може якщо Боженка буде до нього прихильний то стане в Ромі другим " ІМПЕРАТОРОМ"?)) (Тотті звісно поза конкуренцією).
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Комментарии 7
Кузміч ДК (Київ )
02.08.2024 в 19:12
Дуже радий за нього! Топ клуб з історією. Шкода що не зіграє восени в Лізі Чемпіонів(. Хтозна може якщо Боженка буде до нього прихильний то стане в Ромі другим " ІМПЕРАТОРОМ"?)) (Тотті звісно поза конкуренцією).
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0
0
Лекарь (село Дарниця)
02.08.2024 в 18:29
Вітаю Артема з закінченням саги з його переходом. Бажаю стати Легендою Риму. На рівні з Тотті, але з набагато більшим багажем трофеїв. Слава Україні!
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3
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nin-mir (Запорожье)
02.08.2024 в 18:39
Героям Слава
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3
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avatar
Fatodeton (Київ-Барселона)
02.08.2024 в 18:44
Звісно якомога більше успішних матчів та голів, ще зрости в майстерності загалом. Та "на рівні з Тотті", то ви прикольнулися:)))Концтабору Слава!
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0
2
terber (ternopil)
02.08.2024 в 18:57
яке ти кончене
 
2
0
La Scala (Milano)
02.08.2024 в 19:07
Барсонуті під@ри всі такі, далеко ходити не потрібно, подивись тільки на цих к@нчених барсодрочерів тут на ресурсі
 
1
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kollerkot (Киев)
02.08.2024 в 19:03
Ну з Тотті ти пергнув, але пару трофеїв виграти мусить!
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2
0

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