Официально: Артем Довбик – игрок Ромы

"Рома" объявила о трансфере украинского форварда Артема Довбика.

Условия личного контракта итальянский клуб не афиширует, однако ранее была информация, что это будет соглашение на 5 лет.

Отмечается, что в римской команде украинец будет выступать под номером 11.

По информации СМИ, "Рома" заплатила "Жироне", бывшему клубу украинца, 34 миллиона евро плюс дополнительные бонусы. Испанцы также получат 10% от суммы последующей продажи игрока.

Артем присоединился к "Жироне" летом 2023 года из "Днепра -1" за 7,75 миллиона евро. Украинец за испанский клуб сыграл 39 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 10 ассистов. По результатам сезона 2023/24 Довбик стал лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги.