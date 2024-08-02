Официально: Артем Довбик – игрок Ромы
Из Каталонии в Рим
asroma.com
"Рома" объявила о трансфере украинского форварда Артема Довбика.
Условия личного контракта итальянский клуб не афиширует, однако ранее была информация, что это будет соглашение на 5 лет.
Отмечается, что в римской команде украинец будет выступать под номером 11.
По информации СМИ, "Рома" заплатила "Жироне", бывшему клубу украинца, 34 миллиона евро плюс дополнительные бонусы. Испанцы также получат 10% от суммы последующей продажи игрока.
Артем присоединился к "Жироне" летом 2023 года из "Днепра -1" за 7,75 миллиона евро. Украинец за испанский клуб сыграл 39 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 10 ассистов. По результатам сезона 2023/24 Довбик стал лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Довбик отказался от 1,5 млн евро ради перехода в Рому
- Генштаб рассматривает возможность призыва без участия ТЦК
- Таблица коэффициентов. Хорватия максимально близка к тому, чтобы опустить Украину на 20-е место
- Дело решенное. Агент Довбика выложил фото футболки Ромы с именем "Артем". ФОТО
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- "302 лимона". Ярмоленко забавно отреагировал на общее фото с Шапаренко
Комментарии 7