Рома договорилась с Жироной по трансферу Довбика. Контракт могут подписать уже в четверг

Римская "Рома" согласовала с "Жироной" условия трансфера украинского форварда Артема Довбика. Об этом пишет Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

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По данным источника, сумма одногоразового платежа составит 33 млн евро. Также "Жирона" получит возможные бонусы и 10% от суммы последующей продажи украинца.

Отмечается, что вероятно, контракт будет подписан уже завтра (в четверг) в Испании, после чего футболист с представителями "Ромы" вылетит в Италию.

Также информацию о договоренностях между клубами подтверждает и инсайдер Фабрицио Романо. Также он добавляет, что Артем подпишет с "Ромой" 5-летний контракт, и что играть только за римлян – желание самого украинца.