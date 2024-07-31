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Рома договорилась с Жироной по трансферу Довбика. Контракт могут подписать уже в четверг

Наши за границей

Источники массово пишут о том, что Артем будет в Роме

Рома договорилась с Жироной по трансферу Довбика. Контракт могут подписать уже в четверг

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Римская "Рома" согласовала с "Жироной" условия трансфера украинского форварда Артема Довбика. Об этом пишет Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

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По данным источника, сумма одногоразового платежа составит 33 млн евро. Также "Жирона" получит возможные бонусы и 10% от суммы последующей продажи украинца.

Отмечается, что вероятно, контракт будет подписан уже завтра (в четверг) в Испании, после чего футболист с представителями "Ромы" вылетит в Италию.

Также информацию о договоренностях между клубами подтверждает и инсайдер Фабрицио Романо. Также он добавляет, что Артем подпишет с "Ромой" 5-летний контракт, и что играть только за римлян – желание самого украинца.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
31.07.2024 в 21:55
Не знаю. Здається іспанія більше підходить для нього... Подивимося, що з цього вийде... Будемо тепер і за Рому вболівати
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
31.07.2024 в 21:55
Не знаю. Здається іспанія більше підходить для нього... Подивимося, що з цього вийде... Будемо тепер і за Рому вболівати
Ответить
0
0

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