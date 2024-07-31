Рома договорилась с Жироной по трансферу Довбика. Контракт могут подписать уже в четверг
Источники массово пишут о том, что Артем будет в Роме
Getty Images / Global Images Ukraine
Римская "Рома" согласовала с "Жироной" условия трансфера украинского форварда Артема Довбика. Об этом пишет Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
По данным источника, сумма одногоразового платежа составит 33 млн евро. Также "Жирона" получит возможные бонусы и 10% от суммы последующей продажи украинца.
Отмечается, что вероятно, контракт будет подписан уже завтра (в четверг) в Испании, после чего футболист с представителями "Ромы" вылетит в Италию.
Также информацию о договоренностях между клубами подтверждает и инсайдер Фабрицио Романо. Также он добавляет, что Артем подпишет с "Ромой" 5-летний контракт, и что играть только за римлян – желание самого украинца.
Популярное сейчас
- Партизан - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- ЛК. Прошлогодний соперник Зари вылетает от косоваров, Пюник Браткова идет дальше, провал команды Демченко
- Жирона разгромно проиграла Тулузе в потенциально последнем матче Довбика
- Цыганык: У Довбика перед Евро было фантастическое в финансовом плане предложение из Саудовской Аравии
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
Комментарии 1