Дело решенное. Агент Довбика выложил фото футболки Ромы с именем "Артем". ФОТО
Кажется, что этот переход - дело решенное
Фото Дана Балашова - УАФ
Агент 27-летнего украинского форварда "Жироны" Артема Довбика Алексей Люндовский фактически подтвердил переход футболиста в римскую "
Так, агент выложил в Инстаграм фото футболки "Ромы" с номером 9 и именем "Артем".
Напомним, что сегодня разные европейские источники написали о том, что "Рома" договорилась с "Жироной" по трансферу украинца.
Сумма одноразового платежа по трансферу составит 33 млн евро. Также "Жирона" получит возможные бонусы и 10% от суммы последующей продажи украинца.
Также отмечалось, что вероятно, контракт будет подписан уже завтра (в четверг) в Испании, после чего футболист с представителями "Ромы" вылетит в Италию.
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