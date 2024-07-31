Дело решенное. Агент Довбика выложил фото футболки Ромы с именем "Артем". ФОТО

Агент 27-летнего украинского форварда "Жироны" Артема Довбика Алексей Люндовский фактически подтвердил переход футболиста в римскую " Рому ".

Так, агент выложил в Инстаграм фото футболки "Ромы" с номером 9 и именем "Артем".

Напомним, что сегодня разные европейские источники написали о том, что "Рома" договорилась с "Жироной" по трансферу украинца.

Сумма одноразового платежа по трансферу составит 33 млн евро. Также "Жирона" получит возможные бонусы и 10% от суммы последующей продажи украинца.

Также отмечалось, что вероятно, контракт будет подписан уже завтра (в четверг) в Испании, после чего футболист с представителями "Ромы" вылетит в Италию.