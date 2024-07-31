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  4. Дело решенное. Агент Довбика выложил фото футболки Ромы с именем "Артем". ФОТО
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Дело решенное. Агент Довбика выложил фото футболки Ромы с именем "Артем". ФОТО

Наши за границей
Обновлено

Кажется, что этот переход - дело решенное

Дело решенное. Агент Довбика выложил фото футболки Ромы с именем "Артем". ФОТО

Фото Дана Балашова - УАФ

Новина українською

Агент 27-летнего украинского форварда "Жироны" Артема Довбика Алексей Люндовский фактически подтвердил переход футболиста в римскую "Рому".

Так, агент выложил в Инстаграм фото футболки "Ромы" с номером 9 и именем "Артем".

Напомним, что сегодня разные европейские источники написали о том, что "Рома" договорилась с "Жироной" по трансферу украинца.

Сумма одноразового платежа по трансферу составит 33 млн евро. Также "Жирона" получит возможные бонусы и 10% от суммы последующей продажи украинца.

Также отмечалось, что вероятно, контракт будет подписан уже завтра (в четверг) в Испании, после чего футболист с представителями "Ромы" вылетит в Италию.

Дело решенное. Агент Довбика выложил фото футболки Ромы с именем "Артем". ФОТО - изображение 1
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
01.08.2024 в 00:00
италии другой футбол --может не потянуть и Цыгана нет
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Комментарии 4
alex.belogubko (одесса)
01.08.2024 в 00:00
италии другой футбол --может не потянуть и Цыгана нет
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Morphyk7 (Черновцы)
31.07.2024 в 23:27
Тяжко ему будет в роме
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TIRAN (Донецк (Украина!))
31.07.2024 в 22:58
на аватаре у агента - два блюхера?))
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
31.07.2024 в 22:57
Чому не Довбик??? А, це ж зараз модно: максі..міні..)
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0
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