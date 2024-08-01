Новый кормилец греческих психологов? Роман Яремчук ищет покой в пирейской буре

"Олимпиакос" выплатил "Брюгге" за Романа Яремчука от двух до пяти миллионов евро (различные версии СМИ с бонусами) и заключил с игроком контракт на четыре года. 28-летний украинец присоединяется к победителю Лиги Конференций и гегемону Греции, но и к бурному клубу в бурной лиге. Найдет ли Роман покой и успех именно здесь?

Не везет ему или он?

Хотелось, чтобы он остался в лиге Топ-5. Тем более, что наконец-то начал находить свою игру в "Валенсии". Он сам хотел остаться там. Варианты с "Болоньей" и "Брестом", играющими в Лиге Чемпионов, были бы замечательными, "Брентфордом" - хорошим.

Впрочем, ну неужели команды из Лиги Чемпионов и АПЛ не нашли бы 2-5 миллионов на него? Значит, слухи о них неверны. "Трабзонспор" вроде бы предлагал восемь, но сам Роман отказался.

Выходит, ему в который раз в карьере не повезло. Как в "Брюгге" и "Валенсии", куда переходил в последние дни летнего трансферного окна. Их тренеры долго заявляли, что он совершенно не готов в игровом и физическом плане. В "Бенфику" он переходил в разгар Квалификации Лиги Чемпионов, то есть также с корабля на бал.

Португальский гранд переживал бурные времена, экономические проблемы, протесты против президента и главного тренера. Обеих выбросили, первый даже попал под суд. И там, и в "Брюгге" Яремчуку пришлось работать с тремя главными тренерами за год. А "Валенсия" была почти банкротом.

В "Бенфике" пришлось конкурировать с Дарвином Нуньесом, в итоге проданным в "Ливерпуль" за 75 миллионов, Гонсалу Рамушем, проданным в ПСЖ за 65.

Сам Роман признавал, что адаптироваться и к футболу, и к жизни в Испании и Португалии ему было сложно, и он должен был научиться таким вещам, о которых и не думал в Бельгии.

В его резюме останутся голы в ворота "Аякса" в 1/8 финала Лиги Чемпионов, "Ливерпуля" в четвертьфинале, три важных ассиста в Квалификации того турнира, голы в ворота "Порту", мадридского "Реала" в лигах их стран.

С другой стороны, очень многие переезжают в незнакомые сложные страны. Адаптироваться и заиграть - их работа. Тем более, когда ты - второе приобретение в истории "Бенфики" и первое - в истории бельгийской лиги (по 17 миллионов). Когда твои конкуренты - Рамуш, Ферран Хутгла (в "Брюгге"), Уго Дуро (в "Валенсии") - молодые совершенно неопытные игроки.

Роман проиграл конкуренцию, не заиграл. В "Бенфике" и "Брюгге" были очень рады распрощаться с ним, причем последний - даже ценой "финансового провала" (цитата из бельгийских СМИ). Пресса и болельщики провожали его лаконично: "Провал".

Характер у него непростой, неуживчивый, хмурый. С таким всегда тяжело в коллективе, особенно - в южных странах. Его психологические проблемы на поле и в жизни очевидны. И в Португалии, и в Бельгии он звал на помощь психологов, признавая, что очень нужны ему. В Бельгии вообще смеялись, что он кормит всех психологов страны, и уже серьезно говорили, что ему не хватает покоя в голове.

На поле у него серьезные проблемы прежде всего с реализацией. Да и с участием в игре, в распасовках. При том, что он не классическая, не статичная "девятка", а движется, ищет мячи на флангах и в глубине поля. Ассист против Боснии в марте за сборную с прорыва по левому флангу - не случайное действие, мы видели такие и в "Генте". Но их слишком мало.

Победитель





"Олимпиакос" - еще и не самый плохой вариант. Пусть и кажется, что туда едут на пенсию, в тупик, но на самом деле в последние годы оттуда переходили и в "Ливерпуль", и в "Рому". Ну а к середнякам и аутсайдерам лиг Топ-5 - весьма часто. Владелец "Оли" Вангелис Маринакис владеет и "Ноттингем Форест", и португальским "Риу Аве", так что Роман еще может в итоге оказаться в Английской Премьер-Лиге.

В сезоне 2023/24 пирейцы стали первым греческим клубом, (что Яремчук назвал одной из причин своего перехода). В Греции это произвело фурор, сделало футболистов и тренеров героями. СМИ даже проводили параллели с победой сборной на Евро-2004. А столетие клуба в марте 2025-го года хотят отпраздновать новыми победами.

Без привычного греческого бардака, разумеется, не обходится. За два последних сезона команду тренировали шесть главных тренеров, за последние 14 месяцев ею руководили три спортивных директора. В начале 2024-го года царило ощущение полного уныния, полного развала, полной потери пути, если этот путь вообще был. Игровые минуты в лиге в сезоне 2023/24 получали 36 игроков.

Сам Маринакис, , занят политической борьбой, судами (его даже обвиняли в организованной преступности), проектом "Ноттингем Форест". Болельщики "Олимпиакоса" обижаются, говоря, что забыл о их команде и чуть ли не превратил ее в фарм-клуб, посылая в Пирей провалившихся в "Форест".

Впрочем, отдаление Маринакиса от "Оли" клубу скорее на пользу. Поскольку начали доминировать известные всем любителям футбола имена, профи - главный советник Кристиан Карембе и спортивный директор Дарко Ковачевич. Также в предыдущем сезоне в футбольной империи Маринакиса работал Антонио Кордон, бывший спортивный директор "Бетиса", "Вильярреала" и "Монако".

Уже зимой удалось существенно усилиться, беря игроков не откуда попало, а из португальских грандов и "Монако", причем не зеленую молодежь или стариков, а в расцвете сил. Они и помогли выиграть Лигу Конференций. Летом же начали сбрасывать балласт, точечно усилились. При этом подтягивая игроков из юношеской команды, как раз выигравшей Лигу Чемпионов.

Кроме того, главный тренер Хосе Луис Мендилибар не любит владение мячом, даже не понимает, почему за ним гоняются. А любит перехваты и быстрые вертикальные атаки с участием флангов. Такое для Романа выгодно отличается от стиля "Бенфики" и "Брюгге". "Олимпиакос" по стилю похож на "Валенсию", в которой у украинца начало получаться.

Ныне "Оли" строит схему 4-3-3, которую, следует сказать, Яремчук не любит. Но Мендилибар часто в своей карьере играл с 4-4-2, да и вообще менял схемы. Возможна игра с двумя форвардами, которая Яремчуку отлично подходит, с которой он заиграл в "Валенсии". Возможны выходы Романа на фланге.

И, что даже важнее - речь о добродушном, взвешенном тренере, которого игроки очень любят. Который даже перед финалом Лиги Европы ничего не менял в подготовке и призывал играть как в обычном матче. "Я не люблю усложнять. Мне нравится видеть игроков счастливыми на тренировках".

"Он спрятал свое эго ради команды, и каждый игрок чувствовал себя важным", - говорит вингер Иоаннис Масурас. Просто манна небесная для Яремчука, за которым тянется целый шлейф конфликтов и несовпадения взглядов с тренерами.

Украинец уже заявил, что решил прийти в "Олимпиакос" после разговора с тренером. А греческие СМИ сообщают, что Мендилибар хотел именно его. В частности, полагаясь на испанско-португальское прошлое игрока (хотя поначалу чуть не взяли экс-форварда "Барселоны" Мартина Брайтвайта, который в итоге уехал в Бразилию).

Кто ныне в соперниках? Открытие предыдущего сезона в Еврокубках. Аюб Эль Кааби до 30-ти лет вообще в таких не играл, а в 31 вдруг забил 16 голов в сезоне в Лиге Европы и Лиге Конференций и 33 - во всех турнирах. Но это и к лучшему, ведь от Яремчука не потребуют быть лидером атаки, бомбардиром. Такой уже есть.

Матчей в сезоне много - в лиге, Кубке, Лиге Европы. Кроме того, Эль Кааби ныне травмирован и вернется лишь осенью. Да и его продажа уже этим летом не исключается. А из форвардов в клубе лишь Эль Кааби, Яремчук и 19-летний победитель юношеской ЛЧ Костулас.

Интересно еще и что, несмотря на такой отличный сезон, Эль Кааби подвергался критике. Его даже кое-где назвали "худшим форвардом с 30-ю голами за сезон". Отмечая, что очень много мажет с выгодных позиций, прямо перед воротами. А ведь это и хроническая проблема Яремчука. То есть у него в конкурентах не какая-то безжалостная голевая машина. А такой же, как и он сам.

Все же Греция?

Пресса и болельщики Греции встретили Романа положительно. Указывая на его резюме и низкую цену. Его считают таранным форвардом, особенно полезным против традиционных греческих "автобусов". Отмечая, что хорошо выходит на замену (Босния и Словакия подтвердят). Вспоминают о Костасе Митроглу и о том же Дарко Ковачевиче.

Правда, критиков также хватало с указаниями на недостаток голов и неспособность задержаться в одной команде. Но и они готовы рискнуть за такую цену, тем более, что есть Эль Кааби.

Но все же это Греция. Страна, в которой президенты пытаются побить женщину-арбитра или выбегают на поле с пистолетом, в которой арбитров избивают или сжигают им машины, а они в ответ устраивают бойкот, в которой два месяца играют все матчи при пустых трибунах (в сезоне 2023/24), в которой побоища перед финалом Кубка уже стали традицией.

Это наиболее психованная футбольная страна и лига в Европе. В которую едет Яремчук со своими психологическими проблемами, со своими срывами. Это "Олимпиакос" с психованными Маринакисом и болельщиками, клуб, который еще полгода назад дико штормило, который еще в ноябре проигрывал "Фрайбургу" в Лиге Европы со счетом 0:5.

Это клуб, который два последних сезона не был в Топ-2 в лиге, три последних сезона не был в финале Кубка. Потому от него будут требовать прежде всего на внутренней арене. Где начать побеждать нужно сразу же и постоянно. В Лиге Европы им хватит и Эль Кааби. А вот для Супер Лиги и Кубка Греции как раз и приведен Яремчук.

Это Мендилибар, тренер, который к своим 63-ем годам мало где надолго задерживался, который часто плохо готовил команды летом и потому бывал быстро уволен осенью. В том числе и из "Севильи" в октябре 2023-го года через пять месяцев после победы в Лиге Европы. С чего вдруг именно в "Олимпиакосе" у него получится?

Это Мендилибар, игру которого часто считают оборонительной. Против Яремчука, в "Генте" на камеру остро критиковавшего своего тренера за "трусливую игру как команда из Второго дивизиона". Хотя Роман заявляет, что изменил характер и берет ответственность в отношениях с тренерами на себя.

Это риск с низкими шансами на спокойствие, стабильность, долгую каденцию. Роман говорит о травмах и войне, сильно повлиявших на него, заявляет, что сейчас в форме и что "иногда нужно просто попасть в правильное место в нужное время". Является ли "Олимпиакос" 2024-го года таким?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine, Olympiacos.org/en, Novasports.gr