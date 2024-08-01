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Теплый прием от болельщиков Ромы. Довбик уже прибыл в Италию - ВИДЕО

Наши за границей

Артем готовится стать игроком "Ромы"

Теплый прием от болельщиков Ромы. Довбик уже прибыл в Италию - ВИДЕО

Фото: x.com/FabrizioRomano

Новина українською

Форвард "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик находится в шаге от перехода в "Рому".

Украинец уже прибыл в Италию, чтобы подписать контракт с новым клубом. Возле аэропорта Чиампино форварда ждали болельщики, которые скандировали его фамилию.

Довбик подпишет с "волками" договор до 2029 года. Ранее сообщалось, что сумма одноразового платежа по трансферу составит 33 млн евро. Также "Жирона" получит возможные бонусы и 10% от суммы последующей продажи украинца.

Напомним, Довбик выступал за "Жирону" с лета 2023 года. По итогам минувшего сезона он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.

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Артем Довбик Рома Жирона
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Источник:
Х (Twitter)
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Caballero (DC)
01.08.2024 в 14:07
Якась маршрутка маленька.
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Комментарии 2
Caballero (DC)
01.08.2024 в 14:07
Якась маршрутка маленька.
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0
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
01.08.2024 в 13:43
На динамавце Цыганкове Жирона столько не заработает...
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