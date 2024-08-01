Теплый прием от болельщиков Ромы. Довбик уже прибыл в Италию - ВИДЕО
Артем готовится стать игроком "Ромы"
Фото: x.com/FabrizioRomano
Форвард "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик находится в шаге от перехода в "Рому".
Украинец уже прибыл в Италию, чтобы подписать контракт с новым клубом. Возле аэропорта Чиампино форварда ждали болельщики, которые скандировали его фамилию.
Довбик подпишет с "волками" договор до 2029 года. Ранее сообщалось, что сумма одноразового платежа по трансферу составит 33 млн евро. Также "Жирона" получит возможные бонусы и 10% от суммы последующей продажи украинца.
Напомним, Довбик выступал за "Жирону" с лета 2023 года. По итогам минувшего сезона он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.
???? Artem #Dovbyk è atterrato a Roma!— Il Romanista (@ilRomanistaweb) August 1, 2024
Inizia l’avventura in giallorosso del nostro nuovo attaccante ????❤️#ASRoma pic.twitter.com/n9IfR0ZR03
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