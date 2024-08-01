Теплый прием от болельщиков Ромы. Довбик уже прибыл в Италию - ВИДЕО

Форвард "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик находится в шаге от перехода в "Рому".

Украинец уже прибыл в Италию, чтобы подписать контракт с новым клубом. Возле аэропорта Чиампино форварда ждали болельщики, которые скандировали его фамилию.

Довбик подпишет с "волками" договор до 2029 года. Ранее сообщалось, что сумма одноразового платежа по трансферу составит 33 млн евро. Также "Жирона" получит возможные бонусы и 10% от суммы последующей продажи украинца.

Напомним, Довбик выступал за "Жирону" с лета 2023 года. По итогам минувшего сезона он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.