Олимпиакос с криминальным владельцем, чудо-тренером и простым футболом - новая страница в карьере Романа Яремчука

Роман Яремчук стал игроком "Олимпиакоса". В своем первом интервью в форме нового клуба украинский футболист сказал, что "Олимпиакос" - правильный выбор. Сегодня и большинство болельщиков надеятся на то, что Роман в конце концов нашел свою команду, в которой будет чувствовать себя уверенно, начнет забивать и сможет насладиться футболом. Ведь, к сожалению, у нападающего почему-то не складывается карьера в клубах, в отличии от сборной Украины, где он забивает и становится настоящим героем.

Читайте также Новый кормилец греческих психологов? Роман Яремчук ищет покой в пирейской буре

Роман Яремчук и "Олимпиакос" - это хорошо или не очень?

Дорога в Грецию

Роман родился во Львове, в семье футболиста Олега Яремчука, нападающего львовских "Карпат", ФК "Черкассы", ФК "Дрогобыч" и многих других украинских клубов. Маленький Рома, в отличии от своего старшего брата Владимира влюбился в футбол и пошел по стопам отца. Занимался в академии "Карпат", а в 12 лет переехал в Киев. В академии киевского "Динамо" никто не сомневался, что Яремчук-младший - талантливый, работоспособный футболист, у которого есть все данные стать отличным нападающим. Роман выступал за юношеские и молодежные команды, забивал голы. В какой-то момент футболист понял, что пробиться в основу не получится, несмотря на то, что тренеры доверяют ему и видят в нем большой потенциал. Между клубом и Яремчуком пробежала черная кошка. Роман ушел в "Александрию" (аренда) и сгоряча сказал, что ни при каких условиях больше не вернется в киевское "Динамо".

В 2017 году киевский клуб продал Яремчука в бельгийский "Гент". Четыре года прошли вполне успешно. Роман прогрессировал и много забивал. Омрачила форварда лишь травма, которая заставила Романа остановиться на длительный период.

В 2021 году португальская "Бенфика" оформила один из самых дорогих трансферов за всю историю клуба - купила украинского нападающего. В "Бенфике" Роман тоже забивал. Примечательно, что и его родной клуб (киевское "Динамо") пострадал от точного удара нападающего. Восьмого декабря 2021 года в матче "Бенфика" - "Динамо" Киев (Лига чемпионов) на 16 минуте Георгий Бущан вынимал мяч из сетки своих ворот после точного удара бывшего одноклубника - Романа Яремчука. "Бенфика" в тот вечер праздновала победу 2:0. Несмотря на то, что Роман был настроен на подвиги в Португалии, ему не удалось полноценно влиться в состав. Наш футболист не выдержал конкуренции с Дарвином Нуньесом. Да и смена тренера (и не одного) отрицательно отразилась на доверии к Роману. В итоге Яремчук занял место резервиста, а выходя на поле не мог найти себя.

Через год Яремчук вернулся в Бельгию ("Брюгге") в надежде реанимировать карьеру в том чемпионате, в котором ему удалось в первый раз блеснуть за "Гент". Конечно, нападающий мог рассмотреть и другие варианты, например, АПЛ или Серия А. Но в 26 лет для реанимации карьеры переход в элитные лиги с отрицательным результатом в "Бенфике" принес бы только разочарование и место на скамейке запасных.

В "Брюгге" дела сложились не так, как хотелось бы Яремчуку. Место в основе уплывало все дальше и дальше. В конце концов, "Брюгге" решил отдать украинца в аренду "Валенсии".

В очередной раз Яремчук сообщил, что готов много работать, тренироваться и добиться успеха в новой команде. Все с нетерпением ждали выхода Романа на поле в футболке "Валенсии" и чего скрывать, конечно, его красивых голов. Однако дебют все время откладывался из-за проблем со здоровьем. 27 сентября 2023 года Роман наконец-то вышел на поле против "Реал Сосьедада" на 74-й минуте. Первый гол за "Валенсию" пришлось ждать аж до пятого декабря в матче Кубка Испании против "Ароса". А в Ла Лиге Роман отметился мячом в ворота соперника лишь второго января 2024 года (в матче против "Вильярреала"). Нельзя сказать, что "летучие мыши" не хотели оставить украинского нападающего на сезон 2024/2025. Но "Валенсия" не в состоянии платить не основному игроку четыре миллиона евро в год (зарплата Яремчука). Уже весной Роман начал поиски нового места работы. Предложения не лились рекой, но все же были.

Главными претендентами на украинца были турецкий "Трабзонспор" и английский "Брентфорд". "Трабзонспор" предлагал даже повысить зарплату нашему нападающему. А в "Брентфорде" Яремчук смог бы играть вместе с Егором Ярмолюком. Однако, Роман выбрал греческий "Олимпиакос".

Чудо-клуб

"Олимпиакос", без сомнений, топ-клуб Греции. С момента рождения клуба (1925 год) "Олимпиакос" 47 раз становился чемпионом Греции, 28 раз - обладателем Кубка страны, четыре раза - обладателем Суперкубка страны. И в завершение этого списка главная изюминка - чемпион Лиги конференций УЕФА 2024. Но... последний чемпионский титул "Олимпиакос" завоевал в сезоне 2021/2022. Руководство клуба делает все возможное, чтобы трофей вернулся как можно быстрее. Смена тренера и не одна, дорогие подписания игроков, фантастическая спортивная база, лучшие доктора и физиотерапевты - все работает на возвращение "Олимпиакоса" на Олимп греческого чемпионата и успешные выступления в Лиге Европы. Конечно, хороший нападающий необходим. Яремчук влетел в "Олимпиакос" надеждой на достижение поставленных целей перед тренерским штабом и футболистами. Но это общие фразы о клубе. А теперь немного подробнее.

Владелец с криминалом в кармане

Главная фигура "Олимпиакоса" Эвангелос Маринакис - один из самых влиятельных лиц Греции. Бизнесмен ни один раз привлекал внимание правоохранительных органов страны за торговлю наркотиками, покушение на государственных лиц, коррупционные схемы фантастических масштабов. Маринакис является владельцем самой большой судостроительной компании в Греции и одной из самых больших в Европе. На каком-то этапе Маринакис решил расширить свое влияние и пошел в политику. Бизнесмен занял высокий пост в городском совете города Пирей и как все уважающие себя политики приобрел футбольный клуб.

С новым владельцем "Олимпиакос" начал стремительно развиваться - новая спортивная база, стадион, дорогие футболисты и.. обвинения Маринакиса в коррупции, договорных матчах. В 2015 году журналисты предоставили прокуратуре Греции факты о совершенном преступлении Маринакиса по отношению к арбитру, который должен был работать на матче "Олимпиакоса" в 2012 году. Якобы владелец клуба перед игрой отправил своих людей к рефери и потребовал сделать все возможное для победы его команды. Арбитр отказался, за что ему угрожали убийством, а позже сожгли его пекарню. Расследование длилось несколько лет. Деньги и влияние Маринакиса сделали свое дело - бизнесмена оправдали, "Олимпиакос" не был наказан.

Судостроительную компанию Маринакиса ни один раз обвиняли в перевозке наркотиков. Но владелец "Олимпиакоса" всегда выходил чистым из воды благодаря своему неограниченному политическому влиянию в Пирее и Греции в целом.

Тем не менее, проблемы Маринакиса с законом никак не отражаются на жизни "Олимпиакоса". Финансирование клуба не останавливается. Маринакис участвует в жизни команды. Регулярно посещает тренировки и матчи. Часто общается с футболистами. Не жалея денег на клуб и зарплаты футболистов, Маринакис требует от игроков соблюдать дисциплину и работать на все сто процентов. Бизнесмен ввел штрафы за проигрыш команды. А если Маринакису не понравилось, как футболист провел матч - его лишают зарплаты и отправляют домой на несколько дней подумать.

Чудо-тренер

Хосе Мендилибар - имя, которое не так уж и гремит на футбольной европейской арене. Будучи футболистом, Хосе выступал за команды второго и третьего дивизиона Испании. После завершения карьеры игрока Мендилибар погрузился в тренерскую работу с клубами опять-таки второго дивизиона. Однако в 2023 году испанский специалист неожиданно получил предложение от "Севильи", которая катилась вниз. Возможно клуб Ла Лиги обратил внимание на умение Мендилибара спасать команды от борльших поражениий. У испанца получилось. "Севилья" немного преобразилась, ее футбол стал более динамичным и атакующим. И о чудо, команда не только дошла с испанцем до финала Лиги Европы, а и выиграла трофей у "Ромы". Сезон 2023/2024 "Севилья" с Мендилибаром начала очень слабо. В итоге тренер был отправлен в отставку и несколько месяцев наслаждался отдыхом.

В феврале 2024 года Мендилибар возглавил "Олимпиакос", который никак не мог прорваться на первое место в турнирной таблице. Чемпионом Греции команда так и не стала, но Мендилибар совершил очередное чудо - "Олимпиакос" выиграл Лигу конференций 2024.

Мендилибар приверженец простого футбола. Без розыгрышей и хитрой тактики, например, Хосе Гвардиолы (которая стала модным трендом современного футбола), но с дальними ударами, постоянными навесами. "Олимпиакос" Мендилибара не подстраивается под соперников, играет в свой примитивный футбол со схемой 4 - 3 - 3 и заставляет оппонентов принимать его правила игры.

Чудо-конкурент Яремчука

В сезоне 2023/2024 в составе "Олимпиакоса" насчитывалось пять номинальных нападающих. Но летом ряды линии атаки поредели. Осталось всего два нападающих. Альгассим Ба, перспективный молодой футболист Гвинеи, который еще пока не провел ни одного матча за основную команду. И звезда "Олимпиакоса" марокканский игрок, 31-летний нападающий Аюб Эль-Кааби.

Аюб - удивительный футболист. Родился в одном из самых бедных районов портового города Марокко. Очень часто родителям не хватало денег, чтобы накормить Аюба ужином или завтраком. В 15 лет будущий футболист бросил школу и пошел работать плотником, а редкие свободные минуты проводил на заброшенном футбольном поле. В 19 лет случайно попал в местную любительскую команду. Не прошло и трех месяцев, как Аюба забрал "Расинг". В 21 год Аюб подписал свой первый профессиональный контракт.

Первое время тренеры видели в новоиспеченном футболисте защитника. Рост, атлетическое телосложение, неуступчивость и спокойствие способствовали этому. Но Аюб мечтал забивать, как в годы, которые он провел на старом разваленном стадионе со своими друзьями. К 23-м годам Аюб добился своего и стал нападающим "Расинга".

За 10 лет профессиональной карьеры Аюб успел поиграть в Китае, Турции, Катаре. Футболист нигде не проваливался, быстро адаптировался к новым реалиям и постоянно забивал. В 2018 году Аюба пригласили в сборную Марокко. До сегодняшнего дня в его активе 45 матчей и 22 гола. Летом 2023 года Аюб подписал контракт с "Олимпиакосом". В сезоне 2023/2024 Эль-Кааби забил за "Олимпиакос" 33 гола во всех турнирах.

Нет сомнений, что у Романа Яремчука очень сильный конкурент в "Олимпиакосе". Есть надежда, что Мендилибар найдет место в основе обоим нападающим и украинский футболист засияет на полях Греции и в Лиге Европы. Конечно, греческая суперлига, это не топ-чемпионат Европы. Но лучше играть в Греции, чем сидеть на скамейке запасных в Испании или Англии.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine