Протасов: Для меня переход Яремчука в Олимпиакос стал сюрпризом

Бывший игрок и тренер "Олимпиакоса" Олег Протасов оценил переход украинского форварда Романа Яремчука в греческий гранд.

- Олег Валерьевич, удивились, что Яремчук в последний момент выбрал именно "Олимпиакос"?

- Для меня это стало сюрпризом. Мне позавчера вечером позвонили ваши греческие коллеги-журналисты и сказали, что утром Рома прилетает подписывать контракт с "Олимпиакосом". Для меня это было неожиданно. Я им сказал, что клуб сделал хороший выбор, как и Яремчук. "Олимпиакос" сейчас на серьезном уровне, выиграл европейский кубок - Лигу конференций. Думаю, Яремчуку будет там интересно.

- Яремчука несколько месяцев связывали с "Трабзонспором". Как думаете, с футбольной точки зрения он сделал правильный выбор, подписав контракт с "Олимпиакосом"?

- Большой разницы нет, если сравнивать чемпионаты, но "Олимпиакос" - это более народная команда, которую любят огромное количество людей. "Трабзонспор" никогда не выигрывал европейский турнир, а "Олимпиакос" выиграл. Думаю, Рома сделал правильный выбор.

- В "Олимпиакосе" у вас никогда не спрашивали о Яремчуке?

- Нет, не спрашивали. Если надо будет, то я подскажу. Но пока без меня справляются, все нормально.

- В "Брюгге", "Бенфике" и "Валенсии" у Яремчука не получилось себя проявить на 100%. Как думаете, в "Олимпиакосе" он сможет перезагрузить карьеру?

- Чтобы полностью раскрыться, Яремчук должен попасть в ту атмосферу, где ему будет комфортно. Тогда от него можно будет ожидать хороших результатов и голов. Роман очень разносторонний футболист и имеет много хороших качеств как для нападающего. Мне он очень импонирует. Я верю, что в "Олимпиакосе" у него все получится.

- Расскажите, что из себя представляет греческий футбол, он подходит Яремчуку?

- Я семь лет проработал в УАФ и за греческим футболом особо не следил, занимался украинским футболом. Могу сказать, что греческий чемпионат - это не самая богатая лига Европы, но клубы собирают хороших игроков. Есть четыре команды, которые будут бороться за чемпионство - это "Олимпиакос", "Панатинаикос", "ПАОК" и АЕК.

- С кем Яремчук будет конкурировать за место в основном составе "Олимпиакоса"?

- Основной конкурент - это Эль-Кааби. Марокканец точно такого же плана игрок, как и Яремчук, но Роман интереснее будет - он может придержать и зацепиться за мяч. Иногда им придется играть вдвоем на поле, тогда Роме придется быть немного в периферии, спускаться за мячом, двигаться вправо и влево. Но все будет зависеть от тренера, пока это лишь фантазии.

Конкуренция - это хорошо, без нее неинтересно. Думаю, никто не обещал Яремчуку стопроцентное место в составе.

- Что скажете о тренере "Олимпиакоса" - испанце Хосе Луисе Мендилибару?

- Я его мало знаю, но он показал результат - выиграл Лигу конференций, а вот чемпионат и Кубок взять не получилось. Зато он исполнил давнюю мечту всех болельщиков "Олимпиакоса", которые стремились когда-нибудь завоевать европейский трофей. Все очень счастливы! В этом сезоне у него будет задача выиграть чемпионат и Кубок Греции. Для таких целей нужна глубина состава, вот они ее и создают.

- Вы очень хорошо знаете "Олимпиакос". Какая там инфраструктура по сравнению с "Динамо"?

- Все на высшем уровне! Есть своя база, проблем с полями никогда не было, для футболистов есть отель со всем необходимым. Клуб организован очень серьезно. У "Динамо", возможно, база больше.

- В Греции очень ярые болельщики. Они дадут Яремчуку время, если его адаптация затянется, или фаны требуют всего и сразу?

- Там очень преданные болельщики, которые обожают свои команды и готовы для них на все. Я думаю, проблем у Яремчука не будет. Фанаты очень лояльно относятся к игрокам. Через "Олимпиакос" за последние годы прошло много иностранцев, многие не заиграли, но проблем с болельщиками ни у кого не было. Они дают время.

- Сколько голов от Яремчука вы ожидаете за сезон?

- Откуда я знаю, я же не провидец. Иногда один гол приносит победу в сверхважном матче, а можно забить четыре в ничего не решающем и победить 5:0. Количество голов играет не такую огромную роль, как кажется, хотя нападающего судят как раз таки по забитым мячам. Поэтому посмотрим. Я желаю Роману только успехов, - резюмировал Протасов.