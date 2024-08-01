Протасов: Я поработал в УАФ и психологически уже не уверен, что хочу работать тренером
В свое время Олег Валерьевич привел Олимпиакос к чемпионству в Греции
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Известный в прошлом украинский игрок Олег Протасов вспомнил период своей работы тренером в греческом "Олимпиакосе", а также рассказал о своих дальнейших планах после работы в УАФ.
- Как вы возглавили "Олимпиакос"?
- Сначала меня взяли на работу скаутом, параллельно я занимался своей академией. Потом в "Олимпиакосе" убрали главного тренера Катанеца, и президент Коколис позвал меня. Он мне тогда сказал: "Этот чемпионат очень важен для клуба. Еще ни одна команда Греции семь раз подряд не становилась чемпионом. Я хочу выиграть! Нужно, чтобы ты принял Олимпиакос!". Мне было сложно принять решение, потому что я еще не имел тренерского опыта, но в конце концов согласился и выполнил задачу - мы стали чемпионами.
- Как праздновали чемпионство?
- Всю команду на двухэтажном автобусе возили по городу. Народ был счастлив, все праздновали, запускали фейерверки. Что, что, а греческий народ умеет праздновать победы.
- Кого из тогдашних игроков "Олимпиакоса" можете выделить?
- У нас подобралась веселая бригада: Карембе раньше играл в "Реале", Джованни - в "Барселоне", Кастильо, который потом был в "Шахтере", у меня только начинал, Джорджевич был капитаном и лидером. Эти игроки мне помогали, как могли, точнее - не мешали работать. Они видели, что я еще не опытный тренер. Атмосфера была хорошая.
- Как вели себя Карембе и Джованни в команде, делали из себя звезд?
- Нет, такого не было. Они очень спокойные ребята. Мы с Карембе до сих пор общаемся, он работает спортивным директором в "Олимпиакосе". Приятный парень! Джованни тоже без всяких "выпендрежей" - очень хороший человек. Проблем у меня ни с кем не было.
- А с Кастильо? В "Шахтере" он постоянно конфликтовал с Луческу и так и не смог раскрыться в донецком клубе.
- Он, когда играл под моим руководством в "Олимпиакосе", был совсем молодой и радовался, что я даю ему шанс играть. У нас с ним были хорошие, рабочие отношения.
- Последний вопрос. Олег Валерьевич, какие у вас дальнейшие планы, чем планируете заниматься?
- Быть тренером я уже не потяну. Я поработал в УАФ и психологически уже не уверен, что хочу работать тренером. Но намерен остаться в футболе, правда, еще не знаю, кем. Пока творческая пауза и есть время подумать.
- Хотите работать в Греции или Украине?
- Я пока живу и там, и там. Мне уже 60 лет исполнилось и проблем с переездами нет. Где буду востребован, там и буду работать.
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