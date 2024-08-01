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У Игнатенко есть хорошие в финансовом плане предложения из ОАЭ и Турции

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Украинец скоро получит статус свободного агента

У Игнатенко есть хорошие в финансовом плане предложения из ОАЭ и Турции

фото - фк Бордо / автор неизвестен

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко сообщил об интересе к полузащитнику "Бордо" Даниилу Игнатенко из ОАЭ и Турции.

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Как заявил источник, Игнатенко со дня на день получит статус свободного агента, и по нему есть хороший с финансовой точки зрения интерес из клубов ОАЭ и Турции.

Напомним, что "Бордо", который близок к банкротству, отказался от профессионального статуса, вследствие чего большинство игроков покинет команду. 27-летний украинец выступает за французский клуб с января 2022 года. В прошлом сезоне он забил 2 мяча и отдал 1 ассист в 32 матчах.

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Виктор Вацко Бордо Даниил Игнатенко
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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