У Игнатенко есть хорошие в финансовом плане предложения из ОАЭ и Турции
Украинец скоро получит статус свободного агента
фото - фк Бордо / автор неизвестен
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко сообщил об интересе к полузащитнику "Бордо" Даниилу Игнатенко из ОАЭ и Турции.
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Как заявил источник, Игнатенко со дня на день получит статус свободного агента, и по нему есть хороший с финансовой точки зрения интерес из клубов ОАЭ и Турции.
Напомним, что "Бордо", который близок к банкротству, отказался от профессионального статуса, вследствие чего большинство игроков покинет команду. 27-летний украинец выступает за французский клуб с января 2022 года. В прошлом сезоне он забил 2 мяча и отдал 1 ассист в 32 матчах.
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