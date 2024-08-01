  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Журналист назвал номер, под которым Довбик будет играть в Роме
В тренде

Журналист назвал номер, под которым Довбик будет играть в Роме

Наши за границей
Обновлено

Тоже немаловажный нюанс

Журналист назвал номер, под которым Довбик будет играть в Роме

Фото Дана Балашова - УАФ

Новина українською

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик, который вот-вот подпишет контракт с "Ромой", будет выступать в итальянской команде под 11-м номером. Об этом пишет журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари.

Читайте такжеТеплый прием от болельщиков Ромы. Довбик уже прибыл в Италию - ВИДЕО

Ранее агент игрока выложил в соцсетях фото футболки "Ромы" с номером 9 и именем "Артем".

Интересно, что в прошлом сезоне под №9 в итальянской команде играл Тэмми Абрахам, а под 11-м – Андреа Белотти, который зимой покинул "Рому".

Напомним, что 27-летний украинец до этого прилетел в Рим для подписания контракта.

По теме
yellow-arrow
У Игнатенко есть хорошие в финансовом плане предложения из ОАЭ и Турции
yellow-arrow
Протасов: Я поработал в УАФ и психологически уже не уверен, что хочу работать тренером
yellow-arrow
Протасов: Для меня переход Яремчука в Олимпиакос стал сюрпризом
Артем Довбик Рома
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Romerik (YNWA)
01.08.2024 в 23:42
Це ще раніше сказав вацко. Оперативніше потрібно працювати)
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Romerik (YNWA)
01.08.2024 в 23:42
Це ще раніше сказав вацко. Оперативніше потрібно працювати)
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости