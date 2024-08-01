Журналист назвал номер, под которым Довбик будет играть в Роме

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик, который вот-вот подпишет контракт с "Ромой", будет выступать в итальянской команде под 11-м номером. Об этом пишет журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари.

Ранее агент игрока выложил в соцсетях фото футболки "Ромы" с номером 9 и именем "Артем".

Интересно, что в прошлом сезоне под №9 в итальянской команде играл Тэмми Абрахам, а под 11-м – Андреа Белотти, который зимой покинул "Рому".

Напомним, что 27-летний украинец до этого прилетел в Рим для подписания контракта.