Довбик отказался от 1,5 млн евро ради перехода в Рому

Форвард "Жироны" Артем Довбик готовится стать игроком "Ромы". Вчера украинский футболист прибыл в Италию, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с итальянским клубом.

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Тем временем портал Corriere dello Sport поделился интересным нюансом. По информации издания, нападающий сборной Украины отказался от 1,5 миллиона евро ради трансфера в "Рому". Он настолько хотел перейти в клуб Серии А, что пожертвовал указанную сумму для закрытия соглашения.

Дело в том, что в контракте Артема с "Жироной" был прописан пункт, согласного которому в случае его перепродажи он получил бы 1,5 млн евро. Но Артем отказался от этих денег, чтобы помочь своему клубу.

Отмечается, что таким образом трансфер Довбика обойдется в 38, 5 миллиона евро вместо 40, как ожидалось ранее.

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