Цыганков представил третью форму Жироны на следующий сезон
Украинец выступил в необычной роли
Getty Images / Global Images Ukraine
"Жирона" презентовала третий комплект игровой формы на сезон 2024/25.
В видеопрезентации комплекта принял участие и украинский вингер Виктор Цыганков, сопроводив её следующей надписью:
"Волшебник выполняет один из своих фокусов", - говорится в сообщении пресс-службы каталонского клуба.
Завтра, 3 августа, "Жирона" сыграет товарищеский матч против "Наполи". Первый официальный поединок в новом сезоне "бело-красные" проведут 15 августа с "Бетисом".
El mag fent un dels seus trucs ???? #FOREVERDREAMING @pumafootball pic.twitter.com/sCpvrkaDRE— Girona FC (@GironaFC) August 2, 2024
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Источник:Girona
Опубликовал: Александр Бураков
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