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Цыганков представил третью форму Жироны на следующий сезон

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Украинец выступил в необычной роли

Цыганков представил третью форму Жироны на следующий сезон

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Жирона" презентовала третий комплект игровой формы на сезон 2024/25.

В видеопрезентации комплекта принял участие и украинский вингер Виктор Цыганков, сопроводив её следующей надписью:

"Волшебник выполняет один из своих фокусов", - говорится в сообщении пресс-службы каталонского клуба.

Завтра, 3 августа, "Жирона" сыграет товарищеский матч против "Наполи". Первый официальный поединок в новом сезоне "бело-красные" проведут 15 августа с "Бетисом".

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Источник:
Girona
Опубликовал: Александр Бураков
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