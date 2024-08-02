Цыганков представил вторую форму Жироны на следующий сезон

"Жирона" презентовала второй комплект игровой формы на сезон 2024/25.

В видеопрезентации комплекта принял участие и украинский вингер Виктор Цыганков, сопроводив её следующей надписью:

"Волшебник выполняет один из своих фокусов", - говорится в сообщении пресс-службы каталонского клуба.

Завтра, 3 августа, "Жирона" сыграет товарищеский матч против "Наполи". Первый официальный поединок в новом сезоне "бело-красные" проведут 15 августа с "Бетисом".



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