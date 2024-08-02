Цыганков, вероятно, пропустит старт сезона с Жироной

Украинский вингер " Жироны " Виктор Цыганков, скорее всего, пропустит старт клубного сезона 2024/2025, сообщает Jornada Perfecta.

По информации издания, футболист еще не приступил к тренировкам после травмы, которую он получил еще на Евро-2024 в составе сборной Украины.

Ожидается, что Виктор начнет работать по индивидуальной программе на следующей недели.

Напомним, что сезон для "Жироны" начнется 15 августа матчем Ла Лиги против "Бетиса". Участие Цыганкова в этом матче маловероятно.