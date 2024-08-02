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Цыганков, вероятно, пропустит старт сезона с Жироной

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Все из-за травму, которую Виктор получил на Евро-2024

Цыганков, вероятно, пропустит старт сезона с Жироной

УАФ

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Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков, скорее всего, пропустит старт клубного сезона 2024/2025, сообщает Jornada Perfecta.

По информации издания, футболист еще не приступил к тренировкам после травмы, которую он получил еще на Евро-2024 в составе сборной Украины.

Ожидается, что Виктор начнет работать по индивидуальной программе на следующей недели.

Напомним, что сезон для "Жироны" начнется 15 августа матчем Ла Лиги против "Бетиса". Участие Цыганкова в этом матче маловероятно.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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