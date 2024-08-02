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Марсель Де Дзерби сделал предложение Лунину

Наши за границей
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Новый претендент на украинского кипера

Марсель Де Дзерби сделал предложение Лунину

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французский "Марсель", который 1 июля возглавил экс-тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби, сделал предложение украинскому голкиперу "Реалу" Андрею Лунину.

Как пишет Defensa Central, "Марсель" предлагает Лунину позицию безоговорочного №1 в команде, однако при этом обещает в любое время отпустить украинца в "великий" клуб, если такое предложение поступит.

Напомним, что в прошлом сезоне основным голкипером французской команды был 29-летний Пау Лопес.

В сезоне 2023/24 "Марсель" финишировал 8-м в чемпионате Франции, оставшись без еврокубков.

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Реал (Мадрид) Марсель Андрей Лунин
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Источник:
Defensa Central
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Вarcelinius
02.08.2024 в 19:44
Надо делать предложение не Лунину, а его жене.
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Комментарии 5
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Вarcelinius
02.08.2024 в 19:44
Надо делать предложение не Лунину, а его жене.
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JudgeDredd (Киев)
02.08.2024 в 20:13
Саме так. Хоча в цьому випадку варто і прислухатися до дружини. Бо змінити респектабельний Мадрид на бандитський Марсей.. Для цього треба не мати сім'ї)). В Марселі коморців більше ніж на Коморських островах, а є ж іще і інші хлопці, досить часто це погані хлопці.
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Вarcelinius
02.08.2024 в 20:23
Да, да, я слышал, Марсель арабский город, согласен. )
 
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Просто Квашин (Харків)
02.08.2024 в 20:52
пархатий... це в ваших сім'ях Сара головна...
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жажа_the_best (Харьков)
02.08.2024 в 19:41
А кто будет в Реале пенальти отбивать в ЛЧ тогда??
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