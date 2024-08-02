Марсель Де Дзерби сделал предложение Лунину
Новый претендент на украинского кипера
Getty Images/Global Images Ukraine
Французский
Как пишет Defensa Central, "Марсель" предлагает Лунину позицию безоговорочного №1 в команде, однако при этом обещает в любое время отпустить украинца в "великий" клуб, если такое предложение поступит.
Напомним, что в прошлом сезоне основным голкипером французской команды был 29-летний Пау Лопес.
В сезоне 2023/24 "Марсель" финишировал 8-м в чемпионате Франции, оставшись без еврокубков.
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Источник:Defensa Central
Опубликовал: Михаил Черныш
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Вarcelinius
02.08.2024 в 19:44
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