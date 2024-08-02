Марсель Де Дзерби сделал предложение Лунину

Французский "Марсель ", который 1 июля возглавил экс-тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби, сделал предложение украинскому голкиперу "Реалу" Андрею Лунину.

Как пишет Defensa Central, "Марсель" предлагает Лунину позицию безоговорочного №1 в команде, однако при этом обещает в любое время отпустить украинца в "великий" клуб, если такое предложение поступит.

Напомним, что в прошлом сезоне основным голкипером французской команды был 29-летний Пау Лопес.

В сезоне 2023/24 "Марсель" финишировал 8-м в чемпионате Франции, оставшись без еврокубков.