"Вперед, Рома, вперед", - Довбик поприветствовал фанов римской команды. ВИДЕО

Украинский форвард Артем Довбик после своего перехода в "Рому" коротко поприветствовал фанов римской команды.

"Привет, фаны "Ромы". Очень счастлив быть здесь. Очень рад присоединиться к этому удивительному клубу.

Daje, Roma, daje" - также добавил Артем, что с местного диалекта переводится как "Вперед, "Рома", вперед".