"Вперед, Рома, вперед", - Довбик поприветствовал фанов римской команды. ВИДЕО
Артем - игрок Ромы. Официально
asroma.com
Украинский форвард Артем Довбик после своего перехода в "Рому" коротко поприветствовал фанов римской команды.
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"Привет, фаны "Ромы". Очень счастлив быть здесь. Очень рад присоединиться к этому удивительному клубу.
Daje, Roma, daje" - также добавил Артем, что с местного диалекта переводится как "Вперед, "Рома", вперед".
Напомним, что футболист будет выступать в новой команде под номером 11. Ранее СМИ также писали, что контракт 27-летнего игрока с "Ромой" будет рассчитан на 5 лет.
Artem has a message for you! ????#ASRoma pic.twitter.com/vuL0jON7p7— AS Roma English (@ASRomaEN) August 2, 2024
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