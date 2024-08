"Вперед, Рома, вперед", - Довбик поприветствовал фанов римской команды. ВИДЕО

Украинский форвард Артем Довбик после своего перехода в "Рому" коротко поприветствовал фанов римской команды.

Напомним, что футболист будет выступать в новой команде под номером 11. Ранее СМИ также писали, что контракт 27-летнего игрока с "Ромой" будет рассчитан на 5 лет.

Artem has a message for you! ????#ASRoma pic.twitter.com/vuL0jON7p7