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"Вперед, Рома, вперед", - Довбик поприветствовал фанов римской команды. ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено

Артем - игрок Ромы. Официально

"Вперед, Рома, вперед", - Довбик поприветствовал фанов римской команды. ВИДЕО

asroma.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский форвард Артем Довбик после своего перехода в "Рому" коротко поприветствовал фанов римской команды.

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"Привет, фаны "Ромы". Очень счастлив быть здесь. Очень рад присоединиться к этому удивительному клубу.

Daje, Roma, daje" - также добавил Артем, что с местного диалекта переводится как "Вперед, "Рома", вперед".

Напомним, что футболист будет выступать в новой команде под номером 11. Ранее СМИ также писали, что контракт 27-летнего игрока с "Ромой" будет рассчитан на 5 лет.

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