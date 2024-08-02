Жирона попрощалась с Довбиком, но в Испании довольны не все. Фанаты Атлетико хейтят агента игрока

"Жирона" поблагодарила украинского форварда Артема Довбика за вклад в успех команды в прошлом сезоне. Напомним, что футболист сегодня подписал контракт с римской "Ромой" .

"Клуб хотел бы поблагодарить Артема Довбика за его усилия, работу и самоотверженность в течение сезона, который он провел с нами. Его игра и преданность своему делу сыграли фундаментальную роль в успехах, которых мы достигли вместе", - говорится в заявлении "Жироны".

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Впрочем, не все в Испании так лояльно относятся к этому переходу. Так, в соцсетях к посту "Жироны" есть и негативные комментарии, большинство из них, правда, от болельщиков "Атлетико", который также претендовал на украинца.

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Болельщики мадридцев хейтят агента игрока Алексея Люндовского. По их мнения, из-за него и сорвался переход в "Атлетико". Ранее была информация, что стороны не договорились по отступным именно агенту игрока.

Также некоторые фанаты, как "Жироны", так и "Атлетико" недоумевают, почему футболист выбрал именно "Рому", то есть в спортивном плане променял Лигу чемпионов нынешнего сезона на Лигу Европы.