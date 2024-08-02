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Жирона попрощалась с Довбиком, но в Испании довольны не все. Фанаты Атлетико хейтят агента игрока

Наши за границей
Обновлено

Артем перешел в Рому

Жирона попрощалась с Довбиком, но в Испании довольны не все. Фанаты Атлетико хейтят агента игрока

gironafc.cat

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" поблагодарила украинского форварда Артема Довбика за вклад в успех команды в прошлом сезоне. Напомним, что футболист сегодня подписал контракт с римской "Ромой".

"Клуб хотел бы поблагодарить Артема Довбика за его усилия, работу и самоотверженность в течение сезона, который он провел с нами. Его игра и преданность своему делу сыграли фундаментальную роль в успехах, которых мы достигли вместе", - говорится в заявлении "Жироны".

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Впрочем, не все в Испании так лояльно относятся к этому переходу. Так, в соцсетях к посту "Жироны" есть и негативные комментарии, большинство из них, правда, от болельщиков "Атлетико", который также претендовал на украинца.

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Болельщики мадридцев хейтят агента игрока Алексея Люндовского. По их мнения, из-за него и сорвался переход в "Атлетико". Ранее была информация, что стороны не договорились по отступным именно агенту игрока.

Также некоторые фанаты, как "Жироны", так и "Атлетико" недоумевают, почему футболист выбрал именно "Рому", то есть в спортивном плане променял Лигу чемпионов нынешнего сезона на Лигу Европы.

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Атлетико (Мадрид) Артем Довбик Рома Жирона
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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
02.08.2024 в 19:49
В Испании у Довбика осталось 11 биологических детей. Все мальчики. Это же целая футбольная команда! Кто будет их мамам алименты платить?? Ау, Довбик!
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Комментарии 4
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жажа_the_best (Харьков)
02.08.2024 в 19:49
В Испании у Довбика осталось 11 биологических детей. Все мальчики. Это же целая футбольная команда! Кто будет их мамам алименты платить?? Ау, Довбик!
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0
2
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Вarcelinius
02.08.2024 в 19:39
Всё правильно, Довби сделал ошибку и он вскоре это поймёт, но никому не скажет.
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1
2
JudgeDredd (Киев)
02.08.2024 в 20:17
Ну хіба що зберуть склад, який боротиметься за Скудетто і Лігу чемпіонів. Важко в таке повірити. Але вболівальники у Роми непорівняні! Скажені. Атмосфера на стадіоні неповторна.
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0
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ВасяКулебяка (Козливка)
02.08.2024 в 19:29
Нехай хейтять менеджерів Атлетико, які запропонували зарплатню на рівні Жирони, а Рома запропонувала в двічі більше
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