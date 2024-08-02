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Довбик: Жирона - маленький клуб, Рома - большой клуб. Почувствовал, что нужно сделать новый шаг

Наши за границей
Обновлено

Украинец перешел из Жироны в Рому

Довбик: Жирона - маленький клуб, Рома - большой клуб. Почувствовал, что нужно сделать новый шаг

asroma.com

Новина українською

Украинский форвард Артем Довбик после перехода из "Жироны" в "Рому" дал интервью клубному каналу римлян.

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"Я счастлив, наконец-то это случилось. Уже жду, когда будет мой первый день с командой. Руководство "Ромы" убедило меня, что нужно перейти в эту команду. "Рома" – один из лучших клубов в Италии, и для меня это большой проект. Я верю в то, что у нас получится что-то интересное в новом сезоне.

Прошлый сезон был невероятным для меня и "Жироны", а команда впервые вышла в Лигу чемпионов. Но я почувствовал, что мне нужно сделать новый шаг. "Жирона" – маленький клуб в Испании, а "Рома" – большой клуб в Италии. Давление будет большим, но футбола без давления не бывает. Я хочу поблагодарить партнеров по "Жироне", которые создавали для меня моменты и я смог стать лучшим бомбардиром.

Теперь я хочу забивать много голов в Италии. Я уже общался с тренером Даниэле Де Росси. Поговорили о тактике, о футболе. У меня хорошие впечатления от разговора с ним.

Мои кумиры? Думаю, Андрей Шевченко, который в том числе играл в Италии, лучший украинец в истории Серии A", – сказал Довбик.

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Артем Довбик Рома
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Источник:
AS Roma
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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SSFC (Белозерье)
02.08.2024 в 20:48
Все правильно. І нормальна підстраховка на відмазки, якщо щось піде не так ...інша команда, інший чемпіонат та навіть інша їжа. В Іспанії за провал, навіть при умові переходу в інший клуб, було б не солодко)
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Комментарии 1
SSFC (Белозерье)
02.08.2024 в 20:48
Все правильно. І нормальна підстраховка на відмазки, якщо щось піде не так ...інша команда, інший чемпіонат та навіть інша їжа. В Іспанії за провал, навіть при умові переходу в інший клуб, було б не солодко)
Ответить
0
0

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