Довбик: Жирона - маленький клуб, Рома - большой клуб. Почувствовал, что нужно сделать новый шаг
Украинец перешел из Жироны в Рому
asroma.com
Украинский форвард Артем Довбик после перехода из "Жироны" в "Рому" дал интервью клубному каналу римлян.
"Я счастлив, наконец-то это случилось. Уже жду, когда будет мой первый день с командой. Руководство "Ромы" убедило меня, что нужно перейти в эту команду. "Рома" – один из лучших клубов в Италии, и для меня это большой проект. Я верю в то, что у нас получится что-то интересное в новом сезоне.
Прошлый сезон был невероятным для меня и "Жироны", а команда впервые вышла в Лигу чемпионов. Но я почувствовал, что мне нужно сделать новый шаг. "Жирона" – маленький клуб в Испании, а "Рома" – большой клуб в Италии. Давление будет большим, но футбола без давления не бывает. Я хочу поблагодарить партнеров по "Жироне", которые создавали для меня моменты и я смог стать лучшим бомбардиром.
Теперь я хочу забивать много голов в Италии. Я уже общался с тренером Даниэле Де Росси. Поговорили о тактике, о футболе. У меня хорошие впечатления от разговора с ним.
Мои кумиры? Думаю, Андрей Шевченко, который в том числе играл в Италии, лучший украинец в истории Серии A", – сказал Довбик.
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