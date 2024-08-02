Получит ли Днепр-1 процент за Довбика? Ответ Фридмана

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал, есть ли какая-нибудь финансовая выгода у днепровского клуба из-за перехода Артема Довбика из Жироны в Рому.

– Вячеслав Евгеньевич, "Днепр-1" получит какие-то средства за переход Довбика в "Рому"?

– Нет! Нашим условием продажи Довбика из "Днепра-1" в "Жирону" было получить всю сумму сразу в течение пяти дней, поэтому никаких бонусов и процентов от дальнейшего трансфера не предусмотрено. Как и оговаривалось, "Жирона" сразу перевела на наш счет шесть миллионов евро. Никаких дальнейших выгод от продаж Довбика у "Днепра-1" нет.

Вот у "Мидтьюлланда" были проценты от последующей его продажи. Они получили около полутора миллионов евро от трансфера Артема в "Жирону", а остальные были прописаны бонусами от его следующего перехода – это около 30%.

– "Мидтьюлланд" от трансфера Довбика в "Рому" получит 9.15 млн евро бонусов. Вам не жаль, что "Днепр-1" решил все получить сразу и не предусмотрел такой вариант развития событий, где можно было заработать больше?

– Я не считаю чужие деньги! В тот момент у нас было только предложение от "Жироны". Все! За год до этого "Трабзонспор" предлагал 10 миллионов долларов на двоих, нам и "Миттьюлланда", но мы отказались. Когда поступило предложение от "Жироны", нам нужно было срочно продавать Довбика.

Такова у нас была договоренность с Артемом и его агентом, потому что он порядочный парень и продлил с нами контракт, чтобы "Днепр-1" мог заработать на его трансфере. Поверьте, больше за Довбика "Днепра-1" никто не давал, хотя мы сражались с "Жироной" за 13-14 миллионов.

Почему мы не заложили процент перепродажи? Это рулетка! А если бы Довбик провалился в "Жироне"? Тогда прощай, процент. Никто не знал, как Артем адаптируется к Ла Лиге и новой стране. Мы приняли решение получить все сразу.

– "Днепр-1" сможет рассчитывать на платеж солидарности УЕФА за воспитание футболиста?

– Нет. Он пришел к нам в возрасте 23 лет. А 5% от трансферной суммы распределяется между клубами, которые готовили игрока с 12 до 23 лет.

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