Яремчук дебютировал в спарринге за Олимпиакос - сразу отметился ассистом

2 августа греческий "Олипиакос" в Италии провел спарринг с местной "Тернаной".

В стартовом составе греков дебютировал (хоть и в неофициальном матче) украинский новичок Роман Яремчук и сразу же отметился результативным действием – отдал ассист на 60-й минуте на Коутсидиса.

В итоге, украинец отыграл 70 минут, после чего был заменен.

Чемпион Греции разгромил соперника 4:0, при том что первый тайм закончился нулевой ничьей.

Интересно, что свой следующий товарищеский матч "Олимпиакос" сыграет в субботу, 3 августа против "Ромы", которая подписала украинского форварда "Жироны" Артема Довбика.