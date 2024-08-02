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Яремчук дебютировал в спарринге за Олимпиакос - сразу отметился ассистом

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Через неделю Яремчук сыграет против Довбика

Яремчук дебютировал в спарринге за Олимпиакос - сразу отметился ассистом

olympiacos.org

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

2 августа греческий "Олипиакос" в Италии провел спарринг с местной "Тернаной".

В стартовом составе греков дебютировал (хоть и в неофициальном матче) украинский новичок Роман Яремчук и сразу же отметился результативным действием – отдал ассист на 60-й минуте на Коутсидиса.

В итоге, украинец отыграл 70 минут, после чего был заменен.

Чемпион Греции разгромил соперника 4:0, при том что первый тайм закончился нулевой ничьей.

Читайте такжеОфициально: Артем Довбик – игрок Ромы

Интересно, что свой следующий товарищеский матч "Олимпиакос" сыграет в субботу, 3 августа против "Ромы", которая подписала украинского форварда "Жироны" Артема Довбика.

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