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Переход Довбика – четвертый самый дорогой трансфер украинца в истории

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Переход Довбика – четвертый самый дорогой трансфер украинца в истории

asroma.com

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По разным данным "Жирона" продала Артема за 30,5-34 млн евро. Только три украинца фигурировали в более дорогих сделках.

  • Михаил Мудрик: “Шахтёр” – “Челси”, 70 миллионов евро;
  • Андрей Шевченко: “Милан” – “Челси”, 43,9;
  • Александр Зинченко: “Манчестер Сити” – “Арсенал”, 35;
  • Артем Довбик: “Жирона” – “Рома”, 30,5-34;
  • Андрей Ярмоленко: “Динамо” – “Боруссия” Дортмунд, 25;
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  • Дмитрий Чигринский: “Шахтёр” – “Барселона”, 25;
  • Андрей Шевченко: “Динамо” – “Милан”, 23,9;
  • Виталий Миколенко: “Динамо” – “Эвертон”, 23,5;
  • Илья Забарный: “Динамо” – “Борнмут”, 22,7;
  • Андрей Ярмоленко: “Боруссия” Дортмунд – “Вест Хэм”, 20.

"Рома" стартует в Серии А 18 августа.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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