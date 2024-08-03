Переход Довбика – четвертый самый дорогой трансфер украинца в истории
Топ-3 была близка
asroma.com
По разным данным "Жирона" продала Артема за 30,5-34 млн евро. Только три украинца фигурировали в более дорогих сделках.
- Михаил Мудрик: “Шахтёр” – “Челси”, 70 миллионов евро;
- Андрей Шевченко: “Милан” – “Челси”, 43,9;
- Александр Зинченко: “Манчестер Сити” – “Арсенал”, 35;
- Артем Довбик: “Жирона” – “Рома”, 30,5-34;
- Андрей Ярмоленко: “Динамо” – “Боруссия” Дортмунд, 25;
- Дмитрий Чигринский: “Шахтёр” – “Барселона”, 25;
- Андрей Шевченко: “Динамо” – “Милан”, 23,9;
- Виталий Миколенко: “Динамо” – “Эвертон”, 23,5;
- Илья Забарный: “Динамо” – “Борнмут”, 22,7;
- Андрей Ярмоленко: “Боруссия” Дортмунд – “Вест Хэм”, 20.
"Рома" стартует в Серии А 18 августа.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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