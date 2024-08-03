Довбик стал третьим действующим обладателем трофея Пичичи, перебравшимся в Серию А
Лучшие бомбардиры Ла Лиги редко сразу переезжали в Италию
gironafc.cat
Статус главного форварда сезона помог Артему получить несколько вариантов развития карьеры, среди которых предложение "Ромы" заинтересовало больше всего. Ранее всего два футболиста пополняли состав команд Серии А после выигрыша трофея Пичичи.
В 1997 году "Интер" приобрел форварда "Барселоны" Роналдо за 25 млн фунтов стерлингов (по другим данным – 19,5). В том же сезоне Примеры нападающий "Атлетико" Кристиан Вьери забивает 29 голов и уже летом переходит в "Лацио" за 32 млн.
До старта Серии А "Рома" сыграет в спаррингах против "Олимпиакоса" (03.08), "Ковентри" (06.08) и "Эвертона" (10.08).
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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