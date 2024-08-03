  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Довбик стал третьим действующим обладателем трофея Пичичи, перебравшимся в Серию А
В тренде

Довбик стал третьим действующим обладателем трофея Пичичи, перебравшимся в Серию А

Наши за границей

Лучшие бомбардиры Ла Лиги редко сразу переезжали в Италию

Довбик стал третьим действующим обладателем трофея Пичичи, перебравшимся в Серию А

gironafc.cat

Новина українською

Статус главного форварда сезона помог Артему получить несколько вариантов развития карьеры, среди которых предложение "Ромы" заинтересовало больше всего. Ранее всего два футболиста пополняли состав команд Серии А после выигрыша трофея Пичичи.

Читайте такжеЛегенда Ромы: Довбик – игрок международного уровня, который может сделать разницу

В 1997 году "Интер" приобрел форварда "Барселоны" Роналдо за 25 млн фунтов стерлингов (по другим данным – 19,5). В том же сезоне Примеры нападающий "Атлетико" Кристиан Вьери забивает 29 голов и уже летом переходит в "Лацио" за 32 млн.

До старта Серии А "Рома" сыграет в спаррингах против "Олимпиакоса" (03.08), "Ковентри" (06.08) и "Эвертона" (10.08).

По теме
yellow-arrow
Переход Довбика – четвертый самый дорогой трансфер украинца в истории
yellow-arrow
Яремчук дебютировал в спарринге за Олимпиакос - сразу отметился ассистом
yellow-arrow
Получит ли Днепр-1 процент за Довбика? Ответ Фридмана
Артем Довбик ФК Рома
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости