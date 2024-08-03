Лунин получил повреждения во время тренировки в Соединенных Штатах Америки
Неудачное столкновение
Getty Images/Global Images Ukraine
Сейчас мадридский "Реал" находится в США, где проводит товарищеские поединки.
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Во время тренировки украинский голкипер Андрей Лунин получил повреждение, столкнувшись с партнером по команде. Врачи сразу же оказали помощь Лунину, степень его повреждения пока неизвестна.
Напомним, в сезоне 2023/24 годов Лунин сыграл в 31 матче во всех официальных турнирах, из которых пропустил 32 гола и 12 поединков сыграл "на ноль".
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Источник:Madridistas Del Mundo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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